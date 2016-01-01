شاومى تكتسح أسواق الهواتف العالمية وتتفوق على سامسونج

ذكر موقع Mashable أن شركة شاومى قد تفوقت على كل شركات الهواتف في أكثر ماركات الهواتف استحواذا على السوق الهندية التى تعد ثانى أكبر سوق للهواتف في العالم بعد الصين.
وكشفت مؤسسة IDC أن شركة شاومى قد اكتسحت السوق الهندية في عام 2019 بشحن حوالى 43.6 مليون مليون هاتف محققة ارتفاع 9.2 %.
وجاءت بعد شركة شاومى شركات فيفو، وأوبو، وريلم ، التى ارتفع نموها في الفترة الأخيرة، وذلك مقارنة بسامسونج التى تراجعت بنسبة2.9%.
وخلال العام الماضى قامت شاومى باكتساح السوق بهواتف مثل ريدمى Note 7 Pro و Redmi 6A والتى تعتبر أكثر هواتف قد تم شحنها إلى الأسواق العالمية، فيما كانت هواتف ريدمى Note 8 هى الأكثر شحنا في الربع الرابع من العام.
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