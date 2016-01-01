

سامسونج ترفض إقتراح شركات الإتصالات في كوريا الجنوبية بخفض سعر Galaxy Fold سامسونج ترفض إقتراح شركات الإتصالات في كوريا الجنوبية بخفض سعر Galaxy Fold

من المعتاد إلى حد كبير في عالم الأندرويد أن تقوم شركات الإتصالات بتقديم خصومات على الهواتف الرائدة القديمة عندما يقترب موعد الإعلان الرسمي عن خُلفائها. تقوم شركات الإتصالات هذه بخفض الأسعار من أجل الحصول على المزيد من المبيعات قبل أن تسرق الطرازات الجديدة الأضواء.



يبدو أن هذا هو ما تفكر شركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية القيام به مع الهاتف القابل للطي Galaxy Fold، ولكن يبدو أن شركة سامسونج إعترضت على ذلك. إتضح أن شركات الإتصالات أرادت تقليص سعر الهاتف Galaxy Fold بنحو 399300 وون كوري، وهو ما يُعادل 337 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.



تعتزم شركات الإتصالات في كوريا الجنوبية تقليص سعر الهاتف Galaxy Fold بسبب الإطلاق الوشيك للهاتف Galaxy Z Flip الذي سيكون الهاتف الثاني القابل للطي من شركة سامسونج والذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم 11 فبراير. ومع ذلك، تشعر شركة سامسونج وكأن هذه الخطوة غير مناسبة بالنظر إلى ” رمزية ” الهاتف Galaxy Fold بإعتباره أول هاتف قابل للطي في السوق.

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وعلاوة على ذلك، فالإمتناع عن تقليص سعر Galaxy Z Flip يُساعد على تذكر أن Galaxy Z Flip ليس خليفة للهاتف Galaxy Fold بأي شكل من الأشكال بسبب الإختلاف الكبير بينهما على مستوى التصميم. الشيء الوحيد المشترك بينهما هو الشاشة المرنة القابلة للطي. من المتوقع أن يتم الإعلان عن Galaxy Fold 2 في الربع الثاني من العام 2020.