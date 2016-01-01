من المعتاد إلى حد كبير في عالم الأندرويد أن تقوم شركات الإتصالات بتقديم خصومات على الهواتف الرائدة القديمة عندما يقترب موعد الإعلان الرسمي عن خُلفائها. تقوم شركات الإتصالات هذه بخفض الأسعار من أجل الحصول على المزيد من المبيعات قبل أن تسرق الطرازات الجديدة الأضواء.
يبدو أن هذا هو ما تفكر شركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية القيام به مع الهاتف القابل للطي Galaxy Fold، ولكن يبدو أن شركة سامسونج إعترضت على ذلك. إتضح أن شركات الإتصالات أرادت تقليص سعر الهاتف Galaxy Fold بنحو 399300 وون كوري، وهو ما يُعادل 337 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.
تعتزم شركات الإتصالات في كوريا الجنوبية تقليص سعر الهاتف Galaxy Fold بسبب الإطلاق الوشيك للهاتف Galaxy Z Flip الذي سيكون الهاتف الثاني القابل للطي من شركة سامسونج والذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم 11 فبراير. ومع ذلك، تشعر شركة سامسونج وكأن هذه الخطوة غير مناسبة بالنظر إلى ” رمزية ” الهاتف Galaxy Fold بإعتباره أول هاتف قابل للطي في السوق.
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التعليقات على سامسونج ترفض إقتراح شركات الإتصالات في كوريا الجنوبية بخفض سعر Galaxy Fold
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