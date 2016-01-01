من المتوقع أن تقوم شركة Realme بالكشف عن تلفاز ذكي وإسوارة ذكية للياقة البدنية في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير الجاري، والآن أكدت لنا الشركة الصينية أنها ستقوم أيضًا في هذا الحدث بالكشف عن هاتف رائد جديد.
نشر الحساب الرسمي لشركة Realme في أوروبا تغريدة مع الإحداثيات الجغرافية لبرشلونة، والتي تكشف عن موقع ” الإطلاق العالمي الأول لشركة Realme “. وعلى ما يبدو، تُعد إسبانيا الوجهة المفضلة لشركة Realme لإستضافة أحداث الإعلان عن هواتفها الرائدة، فقد سبق للشركة أن قامت بالكشف عن الهاتف Realme X2 Pro في العاصمة الإسبانية مدريد في منتصف شهر أكتوبر الماضي.
هذه المرة نتوقع أيضًا أن يكون الهاتف الرائد التالي لشركة Realme جزءًا من سلسلة هواتف Realme X Series، وأن يضم المعالج الرائد الأحدث من شركة كوالكوم. تشير الشائعات إلى أنه يمكن أن يحمل هذا الهاتف إسم Realme X50 Pro، وأن يأتي ليكون بمثابة البديل الراقي للهاتف Realme X50 المُزود بالمعالج Snapdragon 765G.
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التعليقات على Realme تؤكد أنها ستُعلن عن هاتفها الرائد المقبل في معرض MWC 2020
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