

شاحن جديد لشحن 4 أجهزة في آن واحد من "ساتيشي" شاحن جديد لشحن 4 أجهزة في آن واحد من "ساتيشي"

أطلقت شركة ساتيشي شاحنها 108W Pro USB-C PD Desktop Charger الجديد، الذي يتيح شحن 4 أجهزة في آن واحد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجسم المصنوع من الألومنيوم الأنيق يشتمل على منفذ USB-C بقوة 90 وات لشحن اللاب توب ومنفذ USB-C بقوة 18 وات لشحن حاسوب لوحي ومنفذين USB-A بقوة إجمالية تبلغ 12 وات لتزويد الأجهزة الأصغر بالتيار.

ويتوفر الشاحن 108W Pro USB-C PD Desktop Charger الجديد بسعر يبلغ نحو 80 دولار أمريكي.