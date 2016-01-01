الموقع الرسمي لشركة سامسونج يؤكد أيضًا الإسم Galaxy Z Flip عن طريق الخطأ

أكد لنا الموقع الرسمي لشركة سامسونج في ألمانيا في وقت سابق من هذا اليوم قدوم تشكيلة الهواتف الرائدة المقبلة للشركة تحت إسم Galaxy S20 Series. والآن، قام الموقع الرسمي لشركة سامسونج في رومانيا بتأكيد قدوم الهاتف القابل للطي المقبل لشركة سامسونج تحت إسم Galaxy Z Flip.
قام الموقع الرسمي لشركة سامسونج في رومانيا بإنشاء صفحة من أجل الغطاء الجلدي الواقي المصمم للهاتف Galaxy Z Flip، وهو الأمر الذي أكد لنا الإسم الرسمي لهذا الهاتف. الصفحة لم تكشف لنا أي معلومات عن الهاتف Galaxy Z Flip، ولكن بفضل التسريبات السابقة، فنحن نعلم كل شيء تقريبًا حول هذا الهاتف القابل للطي.
تردد في الفترة الماضية أن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy Z Flip ستشمل شاشة Infinity Flex بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.
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