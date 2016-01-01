

تقرير يكشف عن السعر المقرر لهواتف Galaxy S20 المرتقبة تقرير يكشف عن السعر المقرر لهواتف Galaxy S20 المرتقبة

كشف تقرير من كوريا الجنوبية عن موعد فتح باب الطلب القَبلي على هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 المرتقب، كما كشف عن أسعار الهواتف.



ويُنتظر أن تعلن الشركة الكورية عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة (جالاكسي إس) الرائدة في 11 شباط/ فبراير الجاري، والآن كشف تقرير أن باب الطلب القَبلي على الهواتف في كوريا سيُفتح في 14 شباط/ فبراير الجاري.



وكشف التقرير أن هاتف (جالاكسي إس20) سيتوفر بسعر يبدأ من نحو 1,000 دولار أمريكي في السوق الكوري، أما الهاتف الأعلى في المواصفات (جالاكسي إس20 ألترا) فسيتوفر بسعر يبدأ من 1,350 دولارًا أمريكيًا، وسيتوفر هاتف (جالاكسي إس20 بلس) بسعر يعادل نحو 1,137 دولارًا أمريكيًا.

وعلى نحو يتماشى مع تقرير سابق، فإن شركة سامسونج تعتزم البدء في طرح الهاتف في الأسواق اعتبارًا من 6 آذار/ مارس المقبل.



