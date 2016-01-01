

قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة

يتبقى أقل من أسبوع على كشف سامسونج الكورية الجنوبية عن حدثها الأبرز لهذا لاعام، وهو طره أحدث أيقوناتها المنتظرة من قبل ملايين العشاق حول العالم وهو هاتف Galaxy S20 بإصداراته المختلفة، حيث تكشف سامسونج عن الهاتف الجديد فى فبراير الجارى بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.



1- Galaxy S20



يأتى بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.

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بالإضافة لمعالح من نوع Qualcomm Snapdragon 865، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع بطارية عملاقة سعة 4000 ميللى أمبير، ويعمل بنظام اندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.2- Galaxy S20 Plusيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا تيليفوتو، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.بالإضافة لمعالح من نوع Qualcomm Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع بطارية عملاقة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل بنظام اندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.3- Galaxy S20 Ultraيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا خماسية بدقة 108 و 48 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا تيليفوتو، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.بالإضافة لمعالح من نوع Qualcomm Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع بطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، ويعمل بنظام اندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة