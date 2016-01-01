حالة من الإحباط والصدمة أصابت أصحاب هاتف Galaxy A51 فى العديد من الدول الأوروبية، بعدما اشتكوا من عدم جودة الصور الملتقطة بكاميرا الهاتف، ونشروا شكواهم على تويتر للتنديد بهذا العيب.
واستجابت سامسونج الكورية الجنوبية على الفور بطرح تحديث لحل مشكلة الكاميرا يبلغ حجمه 240 ميجابايت، وطالبت المستخدمين بتحميله وفور تحميله و إعادة تشغيل الهاتف ستختفى المشكلة للأبد.
يذكر أن سامسونج طرحت Galaxy A51 فى الأسواق بحلول 29 يناير الجارى وهو ضمن الفئة المتوسطة، وجاء بسعر حوالى 320 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 5000 جنيه مصريًا لنسخة ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.
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التعليقات على مفاجأة لأصحاب Samsung Galaxy A51.. إصلاح الكاميرا مجانا
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