تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Moto G Stylus

ستعقد شركة موتورولا مؤتمرًا صحفيًا في اليوم 23 من شهر فبراير الجاري، وهو الحدث حيث من المتوقع أن تُعلن شركة موتورولا عن الهاتفين Moto G8 و Moto G8 Power إضافة إلى +Moto Edge. وعلاوة على ذلك، فسوف تقوم شركة موتورولا كذلك في هذا الحدث بالكشف عن الهاتف Moto G Stylus، والذي تم الآن تسريب مواصفاته التقنية الكاملة.
ووفقًا لتسريب اليوم، فقد ذكر أن الهاتف Moto G Stylus سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.36 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.
وعلاوة على ذلك، سيضم هذا الهاتف كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وإلى جانب ذلك، فسوف يأتي هذا الهاتف كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة موتورولا.
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