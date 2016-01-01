

الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم 16GB من الذاكرة العشوائية، ونظام للتبريد بالهواء الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم 16GB من الذاكرة العشوائية، ونظام للتبريد بالهواء

تم التأكيد على أن الهاتف Nubia Red Magic 5G القادم من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE سيأتي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، والشحن السريع بقوة 80W، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. لقد رأينا بالفعل فيديو للرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الصينية، السيد Ni Fei يحمل الهاتف ويستعرض لنا براعة الهاتف في عكس محتوى الشاشة على التلفاز مع سرعة إستجابة مثيرة للإعجاب.



الآن، حصلنا على مجموعة من الإعلانات التشويقية من السيد Ni Fei والتي تقترح أنه سيتم تزويد الهاتف Nubia Red Magic 5G بما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع نظام للشحن السريع يتم تبريده بالهواء.



أوضح السيد Ni Fei كذلك أن نظام الشحن هذا سيعتمد على مروحة التبريد المدمجة في الهاتف لمنع إرتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن السريع. سيقوم الهاتف Nubia Red Magic 5G بمراقبة درجة حرارته تلقائيًا أثناء دورات الشحن وتشغيل المروحة لتبريد درجة حرارة سطحه. والنتيجة هي فترات شحن أقصر وخفض درجة الحرارة أثناء دورات الشحن، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون مفيدًا لصحة البطارية على المدى الطويل.