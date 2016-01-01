

شركة اوبو تُعلن عن هاتف Oppo F15 الجديد بشكل رسمي في الخارج شركة اوبو تُعلن عن هاتف Oppo F15 الجديد بشكل رسمي في الخارج

شركة اوبو تقوم في الخارج بالاعلان عن هاتفها الجديد Oppo F15 والذي تم إطلاقه منذ فتره في الصين بإسم Oppo A91، وتحصل دائمًا سلسلة الـF من اوبو على الكثير من المبيعات فشركة اوبو تقوم بالتسويق لهذه السلسلة بشكل قوي جدًا.



ومنذ فتره قصيره قامت اوبو بإطلاق Oppo Reno 2F كبديل لـOppo F13 وتم إطلاقه في مصر بشكل رسمي، ونرى الان اوبو تقوم بإطلاق Oppo F15 ولكن في الخارج .. فهل ستقوم أوبو في مصر بالاعلان عن F15 ؟



Oppo F15مواصفات Oppo F15 :-

ابعاد الموبايل 160.2×73.3×7.9 مم

وزن الموبايل 172 جرام .. وزن خفيف

تصميم الموبايل من البلاستيك وفريم بلاستيك ايضًا

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا

شاشة اموليد بحجم 6.4 بوصة ودقتها 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 408 بيكسل وجودة FHD+ وابعاد عرض 20:9 والشاشة تأتي مع نوتش في الأعلى فهي ليست كاملة بسلايدر مثل Reno 2F

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طبقة الحمايه الموجوده على الشاشة هي Corning Gorilla Glass 5معالج ميدياتك Helio P70 ثماني النواة بدقة تصنيع 12 نانو ميتر وقوته تصل الى 2.1 جيجا هيرتز والمعالج الرسومي فيه Mali-G72 MP3اندرويد باي 9.0 بواجهة اوبو ColorOS 6.1مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجاكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية رُباعيه، الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل مستشعر سامسونج GM2 بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الثالثه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Black & White والعدسة الاخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة مُخصصة للعزلالكاميرات الخلفية تدعم فلاش ليد وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم لمثبت إلكترونيالهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 مللي ويدعم مايكروفون اضافي لعزل الضوضاءبصمة الإصبع في الهاتف موجوده اسفل الشاشةالبطارية بحجم 4025 مللي امبير تدعم الشحن السريع VOOC Flash Charge 3.0 بقوة 20 وات لشحن 50% من البطارية في نصف ساعه، ويتم الشحن عن طريق USB Type Cالوان الهاتف الإسود واللبني بتدرج للأبيضOppo F15 Colorsبدأ الحجز المُسبق على الهاتف في الهند وعلى امازون، وسعر الهاتف في الخارج هو 282 دولار او حوالي 4400 جنيه مصري، وسينتهي الحجز المُسبق على الهاتف ليتوفر للبيع والتسليم بشكل رسمي يوم 24 يناير 2020 القادم.الهاتف نتوقع أنه لن يأتي مصر حيث قامت اوبو في مصر بإستبدال سلسلة الـF بالـReno .. ولكن في حالة إطلاق الهاتف في مصر فسيكون بسعر اقل من Reno 2F بحوالي 500 جنيه مصري، لكن حتى لا يوجد اي خبر رسمي او معاد إطلاق او اي شيء ومصير الهاتف بالنسبة للأسواق المصرية مجهول.جدير بالذكر أن هاتف Oppo F15 يعتبر قريب جدا من مواصفات Reno 2F من ناحية الكاميرات و المعالج و مساحة التخزين و الرام .. والاختلاف فقط في شكل الشاشة واسلايدر السيلفي ( الموجود في رينو 2F ) وخامات التصنيع ( زجاج في 2F و بلاستيك في F15 ) والشكل الخارجي لرصة الكاميرات الخلفية !