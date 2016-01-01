تسريب مواصفات هواتف سلسلة Galaxy S20 القادمة من سامسونج !
ستقوم شركة سامسونج بإطلاق سلسلة هواتفها القادمه والتي تشمل Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra و S20 Plus بشكل رسمي في الفتره القادمه، حيث رأينا العديد من التسريبات التي توضح التصميمات التي ستأتي بها هذه الهواتف مع المواصفات والكاميرات التي من المُتوقع ان تكون من اقوى كاميرات هذا العام !
واليوم نقدم لكم المواصفات النهائية المُسربة للهواتف الجديده الخاصة بشركة سامسونج والتي سيتم إطلاقها في شهر فبراير 2020 القادم.
Galaxy S20
مواصفات Galaxy S20 :-
ابعاد الموبايل 152x68x7.9 مم مع وزن 164 جرام
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68
شاشة اموليد بحجم 6.2 بوصة بدقة 3200×1440 بيكسل بجودة WQHD+ مع كثافة بيكسلات 563 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 بسبب التصميم الـInfinity O في الأعلى والشاشة تدعم معدل تحديث 120 فريم في الثانيه
معالج اكسينوس 990 بدقة تصنيع 7 نانو مع دعم للجيل الخامس
مساحة تخزين 128 جيجا مع 12 جيجا رام ودعم لتركيب كارت ميموري بحجم 1 تيرا
اندرويد 10 بواجهة سامسونج One UI 2.0
سماعات ستيريو خارجي بميزة الدولبي اتموس
بطارية بحجم 4000 مللي امبير
كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل تدعم تصوير فيديوهات 4K بجودة 2160p@60fps
كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل للأساسيه، وبدقة 64 ميجا بيكسل للـTelephoto والتي تدعم عمل زوم يصل الى 3x بدون فُقدان تفاصيل وتدعم عمل زوم 30x ديجيتال عن طريق السوفت وير، والكاميرا الثالثه 12 ميجا بيكسل وهي Ultra Wide للتصوير الواسع
الكاميرات الخلفية تدعم عمل زوم يصل الى 30 اكس وتدعم تصوير فيديوهات 8k بجودة 4320p@30fps مع دعم لمثبت بصري
S20 Camera
الفرق بين S20 و S20 Plus :-
شاشة بحجم 6.7 بوصة وبكثافة بيكسلات 525 بيكسل لكل بوصة
وزن الهاتف 188 مع اختلاف الابعاد بسبب حجم الشاشة الاكبر
كاميرا خلفية إضافية TOF
بطارية بحجم 4500 مللي امبير
S20
الفرق بين S20 و S20 Ultra :-
شاشة بحجم 6.9 بوصة كثافة البيكسلات 511 بيكسل لكل بوصة
وزن الهاتف 221 مع وابعاد مُختلفه
متوفر نسخة بمساحة تخزين 512 جيجا
كاميرا خلفية اساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، والـTelephoto بدقة 48 ميجا بيكسل لعمل 100x زوم Digital، والكاميرا الـUltra Wide بدقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا TOF اضافية
كاميرا اماميه دقتها 40 ميجا بيكسل تدعم تصوير فيديوهات 4k بدقة 2160p@60fps
بطارية بحجم 5000 مللي امبير
Galaxy S20 Series
سيتم إطلاق هذه الهواتف يوم 7 فبراير 2020 القادم، كما انه متوقع ان تقوم سامسونج بإطلاق Galaxy Z Flip ليكون الهاتف الثاني القابل للطي من سامسونج، وستقوم ايضًا العديد من شركات الهواتف الفتره القادمه بالإعلان عن هواتفها الرائده الجديده مثل هواوي وشاومي وابل والمزيد من الشركات.
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