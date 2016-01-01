

هواوي تطلق هاتف Huawei Y6s بشكل رسمي في السوق المصري ! هواوي تطلق هاتف Huawei Y6s بشكل رسمي في السوق المصري !

شركة هواوي تقوم بالإعلان عن هاتفها الجديد Huawei Y6s بشكل رسمي في الاسواق المصرية، حيث إنقطعت هواوي منذ فتره كبيره عن إطلاق الهواتف الإقتصادية في الاسواق المصرية والان تعود بهاتف إقتصادي جديد، وتحصل هواتف هواوي الإقتصادية على مبيعات قوية فهي الهواتف التي تُباع بشكل قوي في المحلات مع هواتف سامسونج ايضًا، وذلك بسبب ثقة المستخدمين القوية في هواوي وخصوصًا في الفئات الاقتصادية.



Huawei Y6s



مواصفات Huawei Y6s :-

ابعاد الموبايل 156.3×73.5×8 مم

وزن الموبايل 150 جرام

تصميم الموبايل من البلاستيك البولي كاربونيت والفريم ايضًا من البلاستيك

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا في منفذ مخصص له

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.09 بوصة بدقة 720×1560 بيكسل وبجودة HD+ وبكثافة بيكسلات 282 بيكسل لكل بوصة وبأبعاد عرض 19.5:9 مع نوتش Infinity U في الأعلى

معالج ميدياتك Helio P35 ثماني النواة بدقة تصنيع 12 نانو ميتر وبقوة 2.3 جيجا هيرتز مع معالج رسومي PowerVR GE8320

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