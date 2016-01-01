

فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة

كشف موقع 9to5 Mac أن شركة أبل ستضطر لتأخير إطلاق هواتفها المقرر صدرورها في الربع الأول من 2020 وكذلك ستعانى من نقص شديد في عملية تصنيع الهواتف بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.



ووفقا لتقرير من Nikkei فإن شركة أبل كانت قد طلبت من مورديها في الصين إنتاج حوالى 80 مليون هاتف أيفون في النصف الأول من 2020، والذى يعتبر أعلى بنسبة 10% من العام الماضى.



وذكر التقرير أن طلب أبل لانتاج 65 مليون هاتف من أصل 80 مليون هاتف سيكونوا لنماذج سلسلة هواتف أيفون 11 والتى مازال عليها طلب كبير حتى الآن، أما الطلب لتصنيع 15 مليون هاتف ستكون لانتاج هواتف أيفون للعام الحالى ، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها في شهر مارس.



وكان من المفترض أن يبدأ الموردون الصينيون والشركات الصينية في التجهيز لإطلاق الأيفون الجديد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير الحالى، فيما تطمح الشركة في إنتاج أكثر من 45 مليون وحدة من سماعات AirPods بعدما اكتسحت السوق في العام الماضى وباعت أكثر من 60 مليون سماعة.

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وانتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول حول العالم، وارتفعت حصيلة أعداد الوفيات والمصابين في الصين كأكثر دولة في العالم يها نسبة وفيات ومصابين، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ في العالم بعد انتشار الفيروس في أكثر من 22 دولة، وتضم الصين وحدها 304 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف شخص مصاب.