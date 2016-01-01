فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة

صورة الخبر: فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة
فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة

كشف موقع 9to5 Mac أن شركة أبل ستضطر لتأخير إطلاق هواتفها المقرر صدرورها في الربع الأول من 2020 وكذلك ستعانى من نقص شديد في عملية تصنيع الهواتف بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.

ووفقا لتقرير من Nikkei فإن شركة أبل كانت قد طلبت من مورديها في الصين إنتاج حوالى 80 مليون هاتف أيفون في النصف الأول من 2020، والذى يعتبر أعلى بنسبة 10% من العام الماضى.

وذكر التقرير أن طلب أبل لانتاج 65 مليون هاتف من أصل 80 مليون هاتف سيكونوا لنماذج سلسلة هواتف أيفون 11 والتى مازال عليها طلب كبير حتى الآن، أما الطلب لتصنيع 15 مليون هاتف ستكون لانتاج هواتف أيفون للعام الحالى ، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها في شهر مارس.

وكان من المفترض أن يبدأ الموردون الصينيون والشركات الصينية في التجهيز لإطلاق الأيفون الجديد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير الحالى، فيما تطمح الشركة في إنتاج أكثر من 45 مليون وحدة من سماعات AirPods بعدما اكتسحت السوق في العام الماضى وباعت أكثر من 60 مليون سماعة.

وانتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول حول العالم، وارتفعت حصيلة أعداد الوفيات والمصابين في الصين كأكثر دولة في العالم يها نسبة وفيات ومصابين، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ في العالم بعد انتشار الفيروس في أكثر من 22 دولة، وتضم الصين وحدها 304 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف شخص مصاب.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52327

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager