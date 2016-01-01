

أبرز مواصفات هاتف «iPhone SE 2» أبرز مواصفات هاتف «iPhone SE 2»

كشفت تقارير تسريبات جديدة للهاتف «iPhone SE 2» أن تصميمه يشبه إلى حد كبير هاتف آيفون 8 الذي تم إصداره منذ أكثر من عامين.



وسيتم تزويد الهاتف بشاشة مشابهة لشاشة آيفون 8 من حيث الحجم، وماسحة لبصمات الأصابع.



ويحتوي الهاتف على شاشة لمس قياس 4.7 بوصة، وهو نفس حجم شاشة آيفون 8 الذي تم إصداره في عام 2017 بحسب موقعي أون ليك وآي غيك بلوك.

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وستكون سماكة هاتف «iPhone SE 2» الجديد 0.3 بوصة، أي أكثر بقليل من سماكة آيفون 8 البالغة 0.28 بوصة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وسيكون الفارق الأكبر بين هاتفي «iPhone SE 2» و«آيفون 8»، هو الزجاج المتجمد المستخدم في هاتف «آيفون 11 برو»، بخلاف الزجاج اللامع في «آيفون 8».وكان «آيفون 8» هو آخر هاتف تم تزويد بميزة مسح بصمات الأصابع باللمس، حيث تم استبداله في هواتف آيفون اللاحقة بميزة التعرف على الوجه، لكن هاتف آيفون إس أي 2 الاقتصادي سيستعيد هذه الميزة من جديد عند إطلاقه المتوقع في وقت لاحق من 2020.وتم إصدار النسخة الأساسية من هواتف «آيفون إس أي» في عام 2016 بسعر 399 دولارًا، وكان الهدف منه تزويد المستخدمين بهاتف أرخص وأصغر حجمًا، ومن المقرر أن تصدر آبل هاتفها الراقي الذي سيحمل على الأرجح اسم «آيفون 12»، وقد يكون أول هاتف من آبل مزود بشاشة كاملة.