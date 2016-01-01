

الاتحاد الأوروبي يجبر «أبل» على تغيير شاحن آيفون الاتحاد الأوروبي يجبر «أبل» على تغيير شاحن آيفون

أعلن الاتحاد الأوروبي إجبار شركة "أبل" الأمريكية على تغيير "شاحن هاتفها".



وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، ظهر اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قد يجبر شركة "أبل" الأمريكية على تغيير شاحن هاتفها "آيفون" مرة أخرى، لجعله مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.



ومن المفترض أن تجعل تلك التغييرات حياة العملاء "أسهل وتساعد البيئة"، حيث تشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 51 ألف طن من "النفايات الإلكترونية" كل عام.

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وأكدت الشبكة أن أعضاء البرلمان الأوروبي يخططون للتصويت على هذا الإجراء في إحدى الجلسات المقبلة.من جانبها، انتقدت شركة "أبل" الأمريكية التوجه الأوروبي، وتقول إن فرض قانون مماثل من شأنه أن "يخنق الابتكار ويضر بالبيئة ويسبب اضطرابا لا لزوم له للمستخدمين".وقالت "أبل"، في بيان سابق: "تم شحن أكثر من مليار جهاز من أجهزة أبل، المعتمدة على الشاحن الحالي، نريد التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى أي اضطراب لعملائنا".وعلى الرغم من توجيه شركات التكنولوجيا في السابق للعمل معا لتطوير شاحن عالمي "موحد"، فإن المسئولين في الاتحاد الأوروبي يقولون: "إن الاتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم تحقق النتائج المرجوة".