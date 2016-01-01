موتورولا تعود لسوق الهواتف الذكية

تستعد شركة موتورولا قريبًا للكشف عن نموذجين جديدين من هواتف G8، بمواصفات متطورة وأسعار منافسة.
وتبعًا للتسريبات سيحصل هاتفا Moto G8 وMoto G8 Power على معالجات Quаlcomm Snаpdragon 665 ثمانية النوى بتردد 2.2 جيجاهيرتز، ومعالجات رسوميات Adrеno 610، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.
وسيأتي هاتف Motо G8 بشاشة هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس 6.39 بوصة بدقة عرض (1560/720) بيكسل.
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