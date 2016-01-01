شاومي Mi 10 Pro أقوى هاتف ذكي في الربع الأول من 2020

في تسريب جديد لمسرب شاومى Xiaomishka كشف عن الصورة النهائية والكاملة لهاتف Xiaomi Mi 10 Pro والذى يتمتع بإمكانات هائلة تمكنه من منافسة كل الهواتف الذكية الصادرة في الربع الأول من 2020.
وأفاد موقع Tech Radar أن هاتف Xiaomi Mi 10 Pro من المرجح أن يتفوق على هواتف سلسلة هواتف Samsung Galaxy S20 القادمة والتى ستصدر فى11 فبراير القادم، وهى عبارة عن ثلاثة هواتف هى هاتف Galaxy S20 و هاتف Galaxy S20 plus و هاتف Galaxy S20 Ultra.
ويحتوى Xiaomi Mi 10 Pro على معالج من نوع Snapdragon 865 ، وذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 16 جيجا بايت رام ولم يصل أى هاتف من الهواتف الحديثة إلى هذه السعة.
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