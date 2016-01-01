سونى تصدر هاتف Xperia 1.1 بـ5 كاميرات.. تعرف على المواصفات

كشف موقع Android Community أن شركة سامسونج تعمل على إصدار هاتف جديد سيتم الإعلان عنه في سلسلة الهواتف الجديدة للعام الحالى 2020 والتى سيتم الكشف عنها في ملتقى عالم الهاتف في برشلونة.
ومن المتوقع أن الهاتف الجديد Xperia 1.1 سيتم إطلاقه في 24 من شهر فبراير الحالى، ووفقا للموقع فإن الهاتف من الممكن أن يتم إصداره بتقنية 5G.
وسيأتى الهاتف الجديد بمعالج من نوع Snapdragon 865 وشاشة من نوع OLED كما أنه سيتم تشغيل الفيديوهات بنقاء 4K.
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