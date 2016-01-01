سرّبت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية أبرز المواصفات التي ستأتي بها هواتف iPhone 12 المنتظرة من آبل.
وتبعا للتسريبات فإن هاتف iPhone 12 سيطلق في 3 طرازات، ستأتي جميعها بهياكل مقاومة للماء والغبار، بسماكة 7.4 ملم، أي أنحف من هواتف "آيفون-11" التي أطلقت العام الفائت.
أما فيما يتعلق بالشاشة، فمن المفترض أن تأتي نسخة من iPhone 12 بشاشة OLED بمقاس 5.4 بوصة، تمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وأن تحصل نسخة أخرى من هذا الهاتف على شاشة OLED 6.1 بوصة، والنسخة الأكبر والأكثر تطورا ستأتي بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة.
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التعليقات على مواصفات هواتف iPhone 12 الجديد
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