تعرف على أبرز مميزات هاتف هايسنس A5

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تعرف على أبرز مميزات هاتف هايسنس A5

أطلقت شركة هايسنس الهاتف الذكي A5 الجديد، الذي يمتاز بشاشة الحبر الإلكتروني، التي تساعد على إطالة فترة تشغيل البطارية سعة 4000 مللي أمبير حتى 10 أيام، بسعر 235 دولارًا أمريكيًا.

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشة الحبر الإلكتروني الجديدة تأتي بقياس 5.84 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1440x720 بيكسل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هايسنس A5 الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 439 ثماني النوى، والذي يعمل بسرعة تصل إلى 95.1 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية تصل إلى 32 أو 64 جيجابايت، ويمكن توسيع السعة التخزينية عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية حتى 256 جيجابايت.

وقد قامت الشركة الصينية بتثبيت نظام التشغيل جوجل أندرويد 9 بشكل مسبق، ولكنه لا يوفر إمكانية الوصول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي، ولكنه يدعم تقنية البلوتوث وتقنية LTE وشبكات 802.11 abgn اللاسلكية.

المصدر: الدستور

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