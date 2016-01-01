أعلنت شركة سامسونج عن جهاز التابلت Galaxy S6 5G والذى يعد أول جهاز تابلت في العالم يدعم تقنية 5G.
ويتواجد تابلت سامسونج Galaxy S6 5G في الأسواق الآن وتم الإعلان عنه في كوريا الجنوبية، ويتمتع التابلت بمعالج من نوع Snapdragon 855 ، بالإضافة إلى شاشة بتقنية عرض Super AMOLED، و بنقاء +QHD، وتبلغ الشاشة 10.5 بوصة.
وذكر موقع Gizbot أن الجهاز يحتوى على ذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 6 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت، وبآخر نظام تشغيل Android 10 OS بحالة One UI 2.0 skin، وبسعة بطارية تصل إلى أكثر من 7000 مللى أمبير.
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التعليقات على متوفر الآن.. أول تابلت 5G في العالم.. مواصفات وسعر سامسونج Galaxy S6 5G
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