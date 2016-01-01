قامت العلامة التجارية الصينية POCO التابعة لشركة Xiaomi بإطلاق الهاتف Pocophone F1 في شهر أغسطس من العام 2018، وبعد توقف طويل دام أكثر من عام، من المقرر أن تعود إلينا هذه العلامة التجارية مع هاتف آخر في اليوم 4 فبراير يُدعى Poco X2.
سيتم بيع الهاتف Poco X2، والذي من المرجح أن يضم نفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K30 الحالي من خلال المتجر الإلكتروني FlipKart في الهند. ونتيجة لذلك، فقد كشف لنا هذا المتجر بالفعل أن الهاتف Poco X2 القادم سيضم شاشة RealityFlow تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وقرر أن يكشف لنا الآن كذلك أن الهاتف Poco X2 سيدعم الشحن السريع بقوة 27W.
لم يتم تأكيد باقي المواصفات بشكل رسمي بعد، ولكن إذا كانت الصور الواقعية التي تم نشرها اليوم صحيحة، فيبدو أن الهاتف Poco X2 سيضم شاشة بحجم 6.67 إنش، وأربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الهاتف Poco X2 سيدعم الشحن السريع بقوة 27W، وإليك سعره ومواصفاته التقنية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق