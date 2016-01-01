

الهاتف Poco X2 سيدعم الشحن السريع بقوة 27W، وإليك سعره ومواصفاته التقنية الهاتف Poco X2 سيدعم الشحن السريع بقوة 27W، وإليك سعره ومواصفاته التقنية

قامت العلامة التجارية الصينية POCO التابعة لشركة Xiaomi بإطلاق الهاتف Pocophone F1 في شهر أغسطس من العام 2018، وبعد توقف طويل دام أكثر من عام، من المقرر أن تعود إلينا هذه العلامة التجارية مع هاتف آخر في اليوم 4 فبراير يُدعى Poco X2.



سيتم بيع الهاتف Poco X2، والذي من المرجح أن يضم نفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K30 الحالي من خلال المتجر الإلكتروني FlipKart في الهند. ونتيجة لذلك، فقد كشف لنا هذا المتجر بالفعل أن الهاتف Poco X2 القادم سيضم شاشة RealityFlow تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وقرر أن يكشف لنا الآن كذلك أن الهاتف Poco X2 سيدعم الشحن السريع بقوة 27W.



لم يتم تأكيد باقي المواصفات بشكل رسمي بعد، ولكن إذا كانت الصور الواقعية التي تم نشرها اليوم صحيحة، فيبدو أن الهاتف Poco X2 سيضم شاشة بحجم 6.67 إنش، وأربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل.

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تكشف هذه الصور أيضًا عن تصميم الهاتف Poco X2، وهو مشابه لتصميم الهاتف Redmi K30. لقد تم الكشف أيضًا عن سعر الهاتف Poco X2، وسيبلغ 265 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية. من المحتمل أن تكون هناك المزيد من الخيارات على مستوى الذاكرة، ولكن لم يتم تأكيد تلك الخيارات بعد.وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن الهاتف Poco X2 سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 730G، وهذا ما يؤكد نوعًا ما صحة الشائعات السابقة التي ذكرت أن الهاتف Poco X2 سيأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K30 الحالي، ولكن لا يزال يتعين علينا إنتظار الإعلان الرسمي قبل أن نُصدر الحكم النهائي.