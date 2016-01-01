تريد فيس بوك أن تركّز في العقد الجديد على الخصوصية وحسب، وتريدها تبسيط الإجراءات على مستخدميها، كما تخطط للبدء بإظهار رسالة لحوالي ملياري مستخدم تطلب منهم مراجعة إعدادات الخصوصية.
خلال الأسابيع القليلة القادمة سيظهر للمستخدمين تدريجياً أداة التحقق من الخصوصية Privacy Checkup الجديدة في آخر الأخبار بالضغط عليها تظهر لك أقسامها المتعددة لتعرف بدقة كل شيء حول خصوصيتك وما هي الأشياء المكشوفة للعامة أم للأصدقاء أم لك فقط.
كما أصبحت أداة النشاط خارج فيس بوك Off-Facebook Activity tool متاحة لكافة المستخدمين حول العالم. وتتيح هذه
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التعليقات على فيس بوك ستبدأ بالطلب من كافة مستخدميها التحقق من إعدادات الخصوصية
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