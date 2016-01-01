حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات ذات الصلة بالهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip القادم من شركة سامسونج، والآن نحن هنا مع تسريبات جديدة عبارة عن صور رسمية لهذا الهاتف، وهي الصور التي تستعرض لنا كيف سيبدو Galaxy Z Flip من مُختلف الزوايا.
هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تؤكد لنا أن الهاتف Galaxy Z Flip سيضم مفصل مماثل للمفصل المستخدم في الهاتف Galaxy Fold، وزر التشغيل في الجانب الأيمن من القسم العلوي من الجهاز إلى جانب أزرار التحكم بالصوت. هناك شاشة خارجية صغيرة بجانب الكاميرا الخلفية المزدوجة وفلاش LED واحد. تتميز الشاشة الداخلية بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تردد بأنها ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.
بغض النظر عن التصميم، فقد تم كذلك اليوم تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy Z Flip، وهي المواصفات التي تردد أنها ستشمل شاشة Infinity Flex بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريب الصور الرسمية للهاتف Galaxy Z Flip باللون الأسود والأرجواني إلى جانب المواصفات الكاملة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق