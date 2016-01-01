

دليل جديد يُلمح لإقتراب وصول تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Redmi 8A دليل جديد يُلمح لإقتراب وصول تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Redmi 8A

تلقى الهاتف Redmi 8A تحديثًا رسميًا من شركة Xiaomi في شهر نوفمبر الماضي، ولكن ذلك التحديث جلب معه فقط واجهة MIUI 11 الأحدث من الشركة الصينية والتي تجلب معها تصميم جديد للواجهة وبعض الميزات الجديدة، ولا يجلب معه نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، وهذا ما يعني بأنه لا يزال يستند على نظام Android 9 Pie، ولكن يبدو أن ذلك سيتغير في المستقبل القريب.



في الواقع، لقد تم اليوم رصد الهاتف Redmi 8A في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، وهذا ما يلمح إلى أن تحديث Android 10 للهاتف Redmi 8A يلوح في الآفق. ومع ذلك، لم تكشف لنا شركة Xiaomi عن إطار زمني يمكن أن نتوقع فيه وصول التحديث، ولكننا لا نزال نأمل أن يتحقق ما توصلنا إليه من خلال نتائج إختبارات الأداء.



للتذكير، جاء الهاتف Redmi 8A مع العديد من التحسينات مقارنة مع الهاتف Redmi 7A الذي تم إصداره في العام 2018، مثل حصوله على شاشة IPS أكبر بحجم 6.22 إنش، وبطارية أكبر بسعة 5000mAh.

قد يعجبك أيضا... loading...

لا تزال الشاشة تتميز بدقة +HD، ولكنها تأتي الآن مع قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل مع العلم بأنه يتم حماية هذه الشاشة بطبقة Gorilla Glass 5 الزجاجية. وفي الواجهة الخلفية، هناك كاميرا واحدة بدقة 12 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 1.8 والمستشعر Sony IMX363 الذي يمتاز بالضبط التلقائي للصورة. لا يوجد قارئ لبصمات الأصابع، لذلك سيتعين عليك إستخدام خاصية الفتح عن طريق الوجه.الهاتف Redmi 8A الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، يمكن شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 5000mAh عبر منفذ USB Type-C وتدعم الشحن السريع بقوة 18W، ولكن علبة الهاتف لن تضم سوى شاحن بقوة 10W. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Redmi 8A الجديد يمتاز أيضًا بقدرته على مقاومة القطرات المائية، ويأتي مع منفذ السماعات 3.5mm، والدعم لشريحتي الإتصال SIM.