تلقى الهاتف Redmi 8A تحديثًا رسميًا من شركة Xiaomi في شهر نوفمبر الماضي، ولكن ذلك التحديث جلب معه فقط واجهة MIUI 11 الأحدث من الشركة الصينية والتي تجلب معها تصميم جديد للواجهة وبعض الميزات الجديدة، ولا يجلب معه نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، وهذا ما يعني بأنه لا يزال يستند على نظام Android 9 Pie، ولكن يبدو أن ذلك سيتغير في المستقبل القريب.
في الواقع، لقد تم اليوم رصد الهاتف Redmi 8A في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، وهذا ما يلمح إلى أن تحديث Android 10 للهاتف Redmi 8A يلوح في الآفق. ومع ذلك، لم تكشف لنا شركة Xiaomi عن إطار زمني يمكن أن نتوقع فيه وصول التحديث، ولكننا لا نزال نأمل أن يتحقق ما توصلنا إليه من خلال نتائج إختبارات الأداء.
للتذكير، جاء الهاتف Redmi 8A مع العديد من التحسينات مقارنة مع الهاتف Redmi 7A الذي تم إصداره في العام 2018، مثل حصوله على شاشة IPS أكبر بحجم 6.22 إنش، وبطارية أكبر بسعة 5000mAh.
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التعليقات على دليل جديد يُلمح لإقتراب وصول تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Redmi 8A
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