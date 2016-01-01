

أفضل الحيل والنصائح لإحياء هاتفك الذكي إذا سقط في الثلج أفضل الحيل والنصائح لإحياء هاتفك الذكي إذا سقط في الثلج

غطى الثلج أجزاء ضخمة من المملكة المتحدة، في حين أن اللعب فيه يمكن أن يكون ممتعًا للغاية، إلا أنه سيكون أقل متعة بالتأكيد إذا قرر هاتفك الذكي الخروج من المعركة في منتصف كرة الثلج.









وفقًا لموقع ميرور البريطاني، قد يتسبب الطقس البارد في عدد من المشكلات على هاتفك الذكي، بدءًا من مشاكل البطارية إلى وصل إليها الماء.

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لحسن الحظ، إذا انتهى سقط هاتفك الذكي في الثلج، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لإحياءه، فقد كشفت mobiles.co.uk عن أفضل نصائحها لإنقاذ الهاتف الذكي الخاص بك من الثلوج.1. انقاذها دون تأخيرأوضح mobiles.co.uk أنه عندما تستخرجه من الثلج، أطفئه وأزل بطاقة SIM والبطارية، إن أمكن.قم بلف جميع المكونات في لفافة المطبخ أو في القفازات التيترتديها.تحقق من وصول المياه للبطارية عن طريق فحص الزاوية القريبة منها - تحتوي معظم الهواتف على مربع أبيض أو دائرة، إذا كانت هذه المنطقة وردية أو حمراء، فمن المحتمل أن يكون هاتفك متضررًا بالمياه-2. تجفيف الدواخلإذا كانت لديك بطارية قابلة للإزالة، فامسك بمنشفة ناعمة وامسح أي ماء بلطف من داخل هاتفك الذكي.قال mobiles.co.uk: "حاول عدم تحريك الهاتف أو هزه، لأن ذلك يمكن أن يحرك المياه داخلها أكثر ويسبب مزيدًا من الضرر.3. إزالة أي ماء بالمكنسة الكهربائيةإذا كانت منافذ هاتفك الذكي مليئة بالمياه؛ فحاول استخدام المكنسة الكهربائية لإزالتها.قال mobiles.co.uk: "امسكه على مسافة معقولة وقم بامتصاص الماء من الهاتف،مع الانتباه إلى مقبس سماعة الرأس، ومنفذ الشحن، ومكبر الصوت وما إلى ذلك.لا تستخدم مطلقًا مجفف الشعر لأن ذلك سينفخ الماء في أي تشققات.4. ابحث في المنزل عن السيليكاربما تكون سمعت عن أشخاص يستخدمون الأرز لإحياء هواتفهم الذكية التي تضررت من المياه، ولكن الخيار الأفضل هو في الواقع جل السيليكا.نصحت mobiles.co.uk: "لست متأكدًا مما نتحدث عنه؟ في تلك السيليكا التي تحصل عليها غالبًا عند شراء حذاء جديد، ومن المذهل أنها تمتص الماء.إذا لم تتمكن من العثور على أيٍّ منها، يمكن أن يعمل الأرز أيضًا رغم أنه غير فعال عادةً.ضع هاتفك ومكوناته إن أمكنك تفكيكه في وعاء من الأرز، وقم بتدوير الهاتف كل ساعتين.اترك الأمر لمدة يوم واحد على الأقل، ولكن كلما كان ذلك أطول كان أفضل.5. كن صبورًاأثناء الانتظار قد يكون أمرًا صعبًا، من الأفضل التحلي بالصبر على هاتفك الذكي.قال mobiles.co.uk: "ابدأ لعبة جديدة، العودة الى الثلج والانتهاء من التزلج، ثم اذهب إلى الفراش، ولا تعيد تشغيل هاتفك.