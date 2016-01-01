

شاهد.. موتورولا تنشر 6 مقاطع فيديو جديدة لـ Motorola razr 2019 شاهد.. موتورولا تنشر 6 مقاطع فيديو جديدة لـ Motorola razr 2019

نشرت شركة موتورولا الصينية الشهيرة 6 مقاطع فيديو رسمية جديدة عن أيقونتها الجديدة Motorola razr 2019 فى إطار الدعايا له، وذلك بعدما كشفت أخيرًا عن بدء الحجز المسبق عنه.



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ويأتي السعر النهائى لأيقونة موتورولا الجديدة ذات الشاشة الأولى القابلة للطى Motorola razr 2019، مقابل 1500 دولار أمريكى ما يعادل 24 ألف جنيهًا مصريًا.

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https://www.youtube.com/embed/PVx2wGzujtYواختارت موتورولا هذا الموعد قبل الكشف عن منافسيها من منتجات Galaxy التى ينتظرها الملايين حول العالم، كما سيتم شحن الهواتف وتسليمها لحاجزيها فى منتصف شهر فبراير القادم.https://www.youtube.com/embed/jjhheCPlRFU" frameborder=جدير بالذكر أن Motorola razr 2019 سيحتوى على معالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.https://www.youtube.com/embed/eEgN-sNHzL8وللوهلة الأولى ستجد أن التصميم مستوحى من الهاتف الأيقونى Razr V3 الذى صدر فى عام 2004 لموتورولا، ويحتوى razr 2019 على شاشة قياس 6.2 بوصة قابلة للطى من نوع OLED، بها نوتش فى المنتصف به الكاميرا وقارئ بصمة العين، أما الشاشة الأمامية قياس 2.7 بوصة.ولعشاق التصوير يأتى Motorola razr 2019 بكاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7،وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، و إمكانية استخدام إضاءة الشاشة كفلاش.ويحتوى الهاتف على بطارية سعة 2510 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع TurboPower بقدرة 15 وات، بالإضافة إلى الإتصال اللاسلكى واي فاي وبلوتوث 5.0 وNFC، وسيعمل لهاتف الجديد بنظام تشغيل أندرويد 9.0 باي.