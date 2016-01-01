لم تعطي المملكة المتحدة اهتماماً كبيراً للتحذيرات الأمريكية من مغبة مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكات الجيل الخامس في الدول الصديقة، حيث سمحت الحكومة البريطانية بعمل هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس في البلاد.
ومن باب التماشي نوعاً ما مع التحذيرات الأمريكية قالت بريطانيا أن مشاركة بعض الشركات ومنها هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس لن يكون جوهرياً وسيقتصر على إمدادات الشبكة دون التوغل لمناطق حساسة في البلاد؛ والذي بطبيعة الحال يتنافي مع الرغبة الأمريكية بحظر كامل لعمل هواوي في هذه المجال.
على إثر التخوفات من عمل العملاق الصيني تحت كنف الحكومة الصينية واتهامها بكونها ذراع تجسس عالمي لصالح الصين وهذا ما نفته الشركة مراراً وتكراراً مصرحة بأن الولايات المتحدة تستخدمها كورقة ضغط على الحكومة الصينية في ملف المفاوضات التجارية الدائرة بين البلدين.
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التعليقات على هواوي ستعمل على بناء شبكات 5G في بريطانيا بالرغم من الضغط الأمريكي
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