

هواوي ستعمل على بناء شبكات 5G في بريطانيا بالرغم من الضغط الأمريكي هواوي ستعمل على بناء شبكات 5G في بريطانيا بالرغم من الضغط الأمريكي

لم تعطي المملكة المتحدة اهتماماً كبيراً للتحذيرات الأمريكية من مغبة مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكات الجيل الخامس في الدول الصديقة، حيث سمحت الحكومة البريطانية بعمل هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس في البلاد.



ومن باب التماشي نوعاً ما مع التحذيرات الأمريكية قالت بريطانيا أن مشاركة بعض الشركات ومنها هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس لن يكون جوهرياً وسيقتصر على إمدادات الشبكة دون التوغل لمناطق حساسة في البلاد؛ والذي بطبيعة الحال يتنافي مع الرغبة الأمريكية بحظر كامل لعمل هواوي في هذه المجال.



على إثر التخوفات من عمل العملاق الصيني تحت كنف الحكومة الصينية واتهامها بكونها ذراع تجسس عالمي لصالح الصين وهذا ما نفته الشركة مراراً وتكراراً مصرحة بأن الولايات المتحدة تستخدمها كورقة ضغط على الحكومة الصينية في ملف المفاوضات التجارية الدائرة بين البلدين.

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فيما لم يتم الإشارة إلى شركة هواوي باسمها في التقرير البريطاني بل جاءت تحت مجموعة الشركات التي تشوب عملياتها أعمال تجسسية؛ موضحاً أن الحكومة لا تود اقصائها من المشهد بشكل كامل بل ستجعل عملها في إنشاء شبكات الجيل الخامس مقتصراً على مراحل معينة.وكانت الحكومة الأمريكية قد دعت جميع حلفائها بعدم التعامل مع شركة هواوي في بناء شبكات اتصال الجيل الخامس بزعم عمل الشركة لصالح الصين حيث استجابت بعض الدول الأوروبية للدعوة والضغط الأمريكي؛ لكن الحال لم يكن مماثلاً مع الممكلة البريطانية التي تعلم جيداً مدى أهمية تطوير شبكات الجيل الخامس في هذا الوقت وأن عدم تعاملها مع هواوي قد يؤخرها عن اللحاق بركب باقي الدول المتقدمة لفترة أكبر.