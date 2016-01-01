قامت شركة OnePlus بعقد إجتماع ” Open Ears Forum ” في العاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويورك، وكان إجتماعًا أساسيًا للتعرف على المعجبين وأفكارهم حول الطريقة التي يمكن بها للشركة من خلالها تحسين منتجات OnePlus الحالية والمستقبلية. بعد بعض الإعتبارات، نشرت الشركة قائمة للمهام التي ينبغي عليها إنجازها.
أولويتها هي جعل التباين والألوان واللون الأبيض متوازنًا في الكاميرات الثلاثة. سيتيح ذلك إجراء تغييرات مستقبلية ” ميزة تكافؤ العدسات ” من خلال دعم إلتقاط فيديوهات 4K على جميع الكاميرات الثلاثة وتفعيل خيار التبديل بينها أثناء التسجيل. أيضًا، تسجيل الفيديوهات بإستخدام إثنتين من الكاميرات في آن واحد.
ستأتي بعض هذه التغييرات قريبًا من خلال تحديث برمجي، والميزات الأخرى لن تشق طريقها إلى الأجهزة الحالية، على سبيل المثال لا يمكن لبعض وحدات الكاميرا الحالية التصوير بدقة 4K. تعمل OnePlus على طرق لجعل ذلك ممكنًا على الأجهزة المستقبلية.
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التعليقات على OnePlus تتحدث عن الترقيات القادمة لكاميرات هواتفها الحالية والمستقبلية
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