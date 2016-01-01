

OnePlus تتحدث عن الترقيات القادمة لكاميرات هواتفها الحالية والمستقبلية OnePlus تتحدث عن الترقيات القادمة لكاميرات هواتفها الحالية والمستقبلية

قامت شركة OnePlus بعقد إجتماع ” Open Ears Forum ” في العاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويورك، وكان إجتماعًا أساسيًا للتعرف على المعجبين وأفكارهم حول الطريقة التي يمكن بها للشركة من خلالها تحسين منتجات OnePlus الحالية والمستقبلية. بعد بعض الإعتبارات، نشرت الشركة قائمة للمهام التي ينبغي عليها إنجازها.



أولويتها هي جعل التباين والألوان واللون الأبيض متوازنًا في الكاميرات الثلاثة. سيتيح ذلك إجراء تغييرات مستقبلية ” ميزة تكافؤ العدسات ” من خلال دعم إلتقاط فيديوهات 4K على جميع الكاميرات الثلاثة وتفعيل خيار التبديل بينها أثناء التسجيل. أيضًا، تسجيل الفيديوهات بإستخدام إثنتين من الكاميرات في آن واحد.



ستأتي بعض هذه التغييرات قريبًا من خلال تحديث برمجي، والميزات الأخرى لن تشق طريقها إلى الأجهزة الحالية، على سبيل المثال لا يمكن لبعض وحدات الكاميرا الحالية التصوير بدقة 4K. تعمل OnePlus على طرق لجعل ذلك ممكنًا على الأجهزة المستقبلية.

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تستمع شركة OnePlus إلى المعجبين وتضع خطة لترقية الكاميرات الحالية والمستقبلية على هواتفها إلى جانب موازنة الإعدادات التلقائية عبر الكاميرات الثلاث، يجب أن تتوقع تحديثات تعمل على تحسين لون البشرة وتعزيز محرر فيديو تطبيق Gallery عن طريق إضافة أداة تصنيف الألوان ودعم LUT، وستصل المزيد من الأخبار حول ذلك قريبًا.بالنسبة للهواتف التي تخطط شركة OnePlus لإطلاقها هذا العام، فإن شركة OnePlus تعمل على جعل تجربة إلتقاط الصور فيها سلسلة، وتحسين سرعة مصراع الكاميرا، وتعزيز ثبات الضبط التلقائي للصورة. وعلاوة على ذلك، يتم البحث في ميزات مثل تثبيت الصورة Super Stabilization أثناء التصوير بدقة 4K، والتقريب في Time Lapse، فضلا عن تفعيل Night Mode للفيديوهات، ورفع الحد الأقصى لطول فيديوهات 4K.