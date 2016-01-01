كشفت تقارير تقنية أن شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم ومصنعة الهاتف الأشخر آيفون، صنعت 70 مليون هاتف لبيعها فى موسم الأجازات حيث المبيعات تكون فى قمة ذروتها.
وبحسب جى إس إم آرينا التقني، صنعت آبل فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضى 52 مليون نسخة من هاتفي iPhone 11 و iPhone 11 Pro.
إلا أنها بدأت منذ يناير الجارى بتصنيع 6 مليون نسخة من iPhone SE 2 والذى قد يتغير اسمه إلى iPhone 9 وستستمر في ذلك حتى 31 مارس القادم، حيث تستهدف بيعها بالكامل عقب طرح الهاتف رسميًا فى فبراير القادم، والذي من المتوقع ان يكون متوسط سعره 475 دولارًا أمريكيًا.
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التعليقات على يا أهلا بالإجازة .. آبل صنعت 70 مليون آيفون لبيعها في الإجازات
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