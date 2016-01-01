

القيمة مقابل السعر.. أفضل هواتف ذكية فى يناير 2020 القيمة مقابل السعر.. أفضل هواتف ذكية فى يناير 2020

مع إقتراب إنقضاء شهر يناير من العام الجديد صدرت العديد من الهواتف الذكية الجديدة، وهناك أخرى صدرت فى العام الماضى إلا أن مواصفاتها القوية جعلتها تنافس بقوة حتى الآن.



وبحسب موقع androidheadlines التقنى، نستعرض قائمة بأفضل الهواتف الذكية فى فئة القيمة مقابل السعر، بحسب تصنيف يناير 2020، والتى جاءت بأسعار تنافسية.



1- Xiaomi Mi 9T

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يأتى Xiaomi Mi 9T بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.39 بوصة بدقة AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.ويمتلك Xiaomi Mi 9T معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM730 Snapdragon 730، ثمانى النواة بقوة 2.2 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Adreno 618، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتي 64 و 128 جيجابايت مع عدم إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمة فى الشاشة نفسها.ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 48 و13 و 8 مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية متحركة خارج الشاشة بدقة 20 ميجابيكسل.ويعمل Xiaomi Mi 9T بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 أمبير.يمكنك الحصول على الهاتف بسعر 300 يورو ما يعادل 5200 جنيهًا مصريًا، فى ثلاثة الوان هم الأحمر والأزرق والأسود.2- Samsung Galaxy A50يأتى Samsung Galaxy A50 بجسم بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.4 بوصة بدقة Super AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، بالإضافة لنوتش فىمنتصف الشاشة.ويمتلك Samsung Galaxy A50 معالجا قويا من نوع Exynos 9610، ثمانى النواة بقوة 2.3 جيجاهرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعتى 4 و 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتي 64 و 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمة فى الشاشة نفسها.ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 25 و 8 و 5 مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية متحركة خارج الشاشة بدقة 25 ميجابيكسل.ويعمل Samsung Galaxy A50 بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging بقوة 15 وات، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 أمبير.يمكنك الحصول على الهاتف بسعر 219 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 3500 جنيهًا مصريًا، فى ثلاثة الوان هم الأبيض والأزرق والأسود والفضى.3- Samsung Galaxy A70أتى Samsung Galaxy A70 بجسم بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.7 بوصة بدقة Super AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، بالإضافة لنوتش فىمنتصف الشاشة.ويمتلك Samsung Galaxy A70 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM675 Snapdragon 675، ثمانى النواة بقوة 2.0 جيجاهرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعتى 6 و 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمة فى الشاشة نفسها.ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 32 و 8 و 5 مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية متحركة خارج الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل.ويعمل Samsung Galaxy A70 بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging بقوة 25 وات، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4500 أمبير.يمكنك الحصول على الهاتف بسعر 284 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 4500 جنيهًا مصريًا، فى ثلاثة الوان هم الأبيض والأزرق والأسود والفضى.4- Nokia 7.2يأتي Nokia 7.2 بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع IPS LCD، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 3، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.وزودت نوكيا Nokia 7.2 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 660 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 4 و 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.ويحتوي Nokia 7.2 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 و 8 و 5 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز.ويحتوى Nokia 7.2 على بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 10 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0.ويأتي Nokia 7.2 فى لونين هما الأسود والثلجى والأخضر، مقابل 319 دولار ما يعادل 5000 جنيهًا مصريًا.5- OnePlus 7tيأتى OnePlus 7T بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.55 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، مع نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 6 ضد الكسر والخدوش.ولعشاق التصوير يمتلك OnePlus 7T كاميرا رباعية بدقة 48 و 12 و 16 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.ويحتوى OnePlus 7T على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.96 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.وسيدعم OnePlus 7T تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع بقوة 30 وات، بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 3800 ميللى أمبير، وميزة الشحن اللاسلكي العكسى.ويعمل OnePlus 7T بنظام أندرويد 10، مع واجهة تشغيل OxygenOS 10، ويأتى بلونين فقط هما السيلفر والأزرق، مقابل سعر 600 دولار، ما يعادل 9500 جنيهًا مصريًا.6-Google Pixel 3aيأتى Google Pixel 3a ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وبشاشة قياسها 5.6 بوصة من نوع OLED ، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.ويمتلك Google Pixel 3a معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 ثمانى النواة بقوة 2 جيجاهيرتز، ويشتمل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية بقوة 8 ميجابيكسل.وجاء Google Pixel 3a مع مستشعر بصمات الأصابع فى الخلف، مع فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 مليمتر، ويعمل بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0 بقوة 18 وات، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3000 أمبير.ويأتى Google Pixel 3a بثلاثة ألوان وهي، الأسود والوردى والأبيض مقابل 329 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 5200 جنيهًا مصريًا.7- Google Pixel 3a XLأتى Google Pixel 3a XL ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وبشاشة قياسها 6 بوصة من نوع OLED، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.ويمتلك Google Pixel 3a XL معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 ثمانى النواة بقوة 2 جيجاهيرتز، ويشتمل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية بقوة 8 ميجابيكسل.وجاء Google Pixel 3a XL مع مستشعر بصمات الأصابع فى الخلف، مع فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 مليمتر، ويعمل بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0 بقوة 18 وات، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3700 أمبير.ويأتى Google Pixel 3a XL بثلاثة ألوان وهي الأسود والوردى والأبيض، ويمكنك شراؤه مقابل 429 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 6800 جنيهًا مصريًا.8- Moto G7 Powerيأتي Moto G7 Power بشاشة كبيرة قياس 6.2 بوصة من نوع IPS LCD، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 3، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة.وزودت Moto G7 Power بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 632 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.ويحتوي Moto G7 Power على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز.ويحتوى Moto G7 Power على بطارية عملاقة بسعة 5000 ميللي أمبير، مع ميزة الشحن السريع بقوة 15 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0.ويأتي Moto G7 Power مقابل 200 دولارا أمريكيا، ما يعادل 3150 جنيهًا مصريًا.9- Moto Z4يأتى Moto Z4 بشاشة قياس 6.3 بوصة من نوع OLED، مع طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس 3، مع معالج Qualcomm SDM675 Snapdragon 675، وذاكرتى وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرتى تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.ولعشاق التصوير يأتى الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، وبطارية سعة 3600 ميللى أمبير، بالإضافة لتقنية الشحن السريع.ويمكنك الحصول على الهاتف فى لونين هما الأبيض والسيلفر الدكن مقابل 500 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 7900 جنيهًا مصريًا.10- Sony Xperia 10يأتى Xperia 10 ضمن فئة الهواتف المتوسطة المميزة بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، بشاشة قياسها 6 بوصة من نوع IPS، بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.ويمتلك Xperia 10 معالجًا من نوع Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 ثمانى النواة بقوة 2.2 جيجاهيرتز، ويضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعتي 3 و4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 64 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي حتى 512 جيجابايت.ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 13 و 5 ميجابيكسل من عدسات ومستشعرات ضوء سوني، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية 8 ميجابيكسل.وجاء Xperia 10 على عكس العادة غير مجهز لمقاومة الماء والأتربة، كما وضعت سوني مستشعر بصمات الأصابع فى جانب الهاتف بجوار زر التشغيل وقفل الشاشة، مع فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 ميليمتر.ويعمل Xperia 10 بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 2870 أمبير.Xperia 10 يأتى بأربعة ألوان، هي الأسود والوردي والأزرق و الرمادي، مقابل 323 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 5000 جنيهًا مصريًا.