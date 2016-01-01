

بعد طول انتظار .. "واتساب" يلبي أمنية مستخدميه بعد طول انتظار .. "واتساب" يلبي أمنية مستخدميه

طال الزمن بتطبيق "واتساب" حتى عرض الوظيفة الموجودة فعلاً لدى التطبيقات المنافسة، فخدمة "الخلفية المعتمة" باتت موجودة. يتعلق الأمر بالخلفية البيضاء التي باتت زرقاء أثناء الليل.





صورة رمزية يظهر فيها لوغو تطبيق واتساب على مستويين

أطلق تطبيق واتساب خدمة الخلفية المعتمة في اعدادات محادثاته، وهو انجاز طال انتظار مستخدمي التطبيق له



السر في رغبة كثيرين بهذه الخدمة أنّ مساحة "واتساب" لدى تشغيلها شديدة البياض وخاصة في الأجواء المظلمة، وحتى إذا لجأ المستخدم إلى تقليل توهج شاشة هاتفه الذكي إلى أقل مستوياتها، فإنّ بياض التطبيق يبقى قاهراً للظلام.

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خاصية بياض خلفية "واتساب" مضرة بشكل خاص للعين. والاستفادة من خلفية معتمة تكون أكثر رفقاً بالعين البشرية، علاوة على أنّ خيار الخلفية المعتمة يستهلك قدراً أقل من الطاقة، ما يطيل عمر البطارية. العديد من تطبيقات "غوغل" باتت مجهزة بالخلفية المعتمة، ومؤخراً اتبع "إنستغرام" هذا النهج في خدمته، كما كشف تقرير نشره موقع صحيفة "إكسبرس" الألمانية.فقط في النسخ التجريبية من "واتساب"علي كل حال، لا زال من المبكر أن يبتهج المستخدم بهذه الخدمة، إذ لا يسع جميع مستخدمي "واتساب" الاستفادة من هذه الخدمة الآن، فالخلفية المعتمة متيسرة حالياً لمستخدمي نسخ نظام التشغيل "أندرويد"، ونسخة "واتساب" التجريبية (beta 2.20.13) من التطبيق، وبهذا فإنّ من يستخدمون هاتف "آيفون" لن يكون بإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمة.لتفعيل هذه الخاصية على هاتفك، اذهب إلى إعدادات المحادثة، وهنا يمكنك أن تنتخب خيار معتم أو مضيء عبر إعدادات النظام. الخياران يتم الانتقال لهما باختيار المستخدم في النسخ العادية من الهاتف، لكن في نسخة "أندرويد 9"، يختار "واتساب" بنفسه إضاءة الخلفية اعتماداً على إعدادات توفير الطاقة الموجودة في الهاتف الذكي نفسه.وابتداءاً من النسخة التاسعة من نظام "أندرويد"، يقتفي "واتساب" أوتوماتيكياً حالة الإضاءة في الهاتف الذكي، ويقرر في ضوء ذلك خلفية مساحة المحادثات، وهذا يعني أنّ البداية قد انطلقت، وما تبقى هو مدى سرعة "واتساب" في تفعيل هذه الخدمة في النسخ الأخرى من "أندرويد"، علاوة على تفعيلها في أجهزة "آيفون".