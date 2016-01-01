

موتورولا تعمل على نسخة 5G من الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي موتورولا تعمل على نسخة 5G من الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي

الهاتف الصدفي القابل للطي Motorola Razr 2019 والذي أعلنت عنه شركة موتورولا في أواخر العام الماضي يضم المعالج Snapdragon 710 المتوسط الأداء، مما يعني أنه من بين أشياء أخرى، يفتقر إلى تكنولوجيا 5G. ومع ذلك، فقد تردد الآن أن شركة موتورولا تعتزم الكشف عن النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Motorola Razr 2019.



سيتم عرض نسخة 5G من الهاتف Motorola Razr 2019 في مركز ووهان الدولي للمعارض بمدينة ووهان الصينية. ليس هذا من قبيل الصدفة، فسوف يتم تصنيع الهاتف نفسه هناك أيضًا، وبالضبط في مصنع الشركة الأم، Lenovo المتواجد في المدينة.



لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم بيع الهاتف Motorola Razr 2019 5G على الصعيد العالمي، على الرغم من أن الإجابة المحتملة الآن هي ” لا “. حاليًا، بدأت بعض شركات الإتصالات في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتف Motorola Razr 2019 الحالي على أمل أن يتم عرض هذا الهاتف للبيع بشكل رسمي من قبل شركات الإتصالات هذه في اليوم 6 فبراير.

قد يعجبك أيضا... loading...

على أي حال، نسخة 5G الجديدة من الهاتف Motorola Razr 2019 ستضم المعالج Snapdragon 765G أو MediaTek Dimensity لأن كوالكوم و MediaTek هي الشركات المصنعة للمعالجات التي تتعامل معها شركة موتورولا في الغالب، ولكن بعض هواتف موتورولا الحديثة تستخدم معالجات سامسونج، لذلك لا تحذف المعالج Exynos 980 أو Exynos 990 من المُعادلة.