7000 جنيه سعر أول آيفون في 2020.. تعرف على موعد إصداره

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7000 جنيه سعر أول آيفون في 2020.. تعرف على موعد إصداره

كشف موقع Apple Insider أن هاتف iPhone SE 2 أو iPhone 9 الذى ستصدره شركة أبل كأرخص هاتف أيفون للفئة المتوسطة سيصدر في شهر مارس المقبل.

وذكرت تقارير من وكالة بلومبرج أن هاتف آيفون القادم والذى ستطلقه أبل بسعر منخفض مستهدفة به الفئة المتوسطة وخاصة الشباب سيتم إصداره في شهر في فبراير وسيكون جاهزا للعرض رسميا في شهر مارس المقبل.

وستصدر أبل الهاتف الجديد شبيها ب iPhone 8 في بعض الخواص حيث ستكون شاشته بحجم 4.7 بوصة من نوع LCD ، كما سيحتوى على خاصية التعرف على البصمة، ومن المفترض أن يكون معالج الهاتف الجديد من نوع بيونيك A13.

وسيكون الهاتف القادم بسعر 449 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 7000 جنيه مصرى، ويعتبر هذا السعر بالنسبة لهواتف آيفون هو تغير كبير في خطة أسعار شركة أبل في بيع هواتف آيفون والمعروف عنها أسعارها العالية نسبيا.

ولم تستقر شركة أبل على اسم الهاتف الجديد حتى الآن ولكن من المؤكد أنه سيكون شبيها بهاتف iPhone 8 ولكن مع إمكانات أحدث بالإضافة إلى كاميرا بتقنيات فائقة ، وسيصدر الهاتف بتقنية 5G.

المصدر: صدى البلد

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