تقرير جديد يكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف Oppo Find X2 المرتقب

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › تقرير جديد يكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف Oppo Find X2 المرتقب

صورة الخبر: تقرير جديد يكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف Oppo Find X2 المرتقب
تقرير جديد يكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف Oppo Find X2 المرتقب

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر تقرير حول مستشعرات الكاميرا القادمة من شركة Sony والتي سيتم إستخدامها في الهاتف Oppo Find X2 القادم من شركة Oppo. الآن، نحن هنا مع تقرير جديد من الصين يكشف لنا عن معلومات أخرى حول الكاميرات، إلى جانب تفاصيل أخرى حول الشاشة، ومعالج مساعد يعمل جنبًا إلى جنب مع Snapdragon 865.

تردد بالفعل أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +QuadHD تدعم معدل التحديث 120Hz. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تقرير اليوم كذلك أن شاشة الهاتف Oppo Find X2 ستكون منحنية بنحو 80 درجة على الطرفين، وبالتالي هذا يعني أنها لن تكون منحنية بقدر إنحناء طرفي شاشة الهاتف Huawei Mate 30 Pro.

هذا التقرير الجديد كشف لنا أيضًا أن الهاتف Oppo Find X2 سيأتي مع معالج مساعد من تصميم شركة Oppo نفسها سيعمل جنبًا إلى جنب مع المعالج Snapdragon 865. سيساعد هذا المعالج المساعد في حمل بعض العبء عن المعالج Snapdragon 8565 من خلال التعامل مع معدل التحديث 120Hz والدقة العالية لتحسين عمر البطارية في الهاتف.

بغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي ستضم المستشعر Sony IMX689 البالغ دقته 48 ميغابكسل، فالهاتف Oppo Find X2 سيضم كذلك المستشعر Sony IMX708 في الكاميرا الواسعة الزاوية، ومستشعر بدقة 13 ميغابكسل في الكاميرا المقربة علمًا أن هذه الأخيرة ستوفر تقريبًا بصريًا هجينًا قدره ×5.

وفي حالة إذا كانت الشائعات التي وردتنا في الفترة الماضية صحيحة، فمن المتوقع أن يضم الهاتف Oppo Find X2 كذلك بطارية تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50W.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقرير جديد يكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف Oppo Find X2 المرتقب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42064

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager