

تقرير جديد يكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف Oppo Find X2 المرتقب تقرير جديد يكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف Oppo Find X2 المرتقب

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر تقرير حول مستشعرات الكاميرا القادمة من شركة Sony والتي سيتم إستخدامها في الهاتف Oppo Find X2 القادم من شركة Oppo. الآن، نحن هنا مع تقرير جديد من الصين يكشف لنا عن معلومات أخرى حول الكاميرات، إلى جانب تفاصيل أخرى حول الشاشة، ومعالج مساعد يعمل جنبًا إلى جنب مع Snapdragon 865.



تردد بالفعل أن الهاتف Oppo Find X2 سيضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +QuadHD تدعم معدل التحديث 120Hz. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تقرير اليوم كذلك أن شاشة الهاتف Oppo Find X2 ستكون منحنية بنحو 80 درجة على الطرفين، وبالتالي هذا يعني أنها لن تكون منحنية بقدر إنحناء طرفي شاشة الهاتف Huawei Mate 30 Pro.



هذا التقرير الجديد كشف لنا أيضًا أن الهاتف Oppo Find X2 سيأتي مع معالج مساعد من تصميم شركة Oppo نفسها سيعمل جنبًا إلى جنب مع المعالج Snapdragon 865. سيساعد هذا المعالج المساعد في حمل بعض العبء عن المعالج Snapdragon 8565 من خلال التعامل مع معدل التحديث 120Hz والدقة العالية لتحسين عمر البطارية في الهاتف.

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بغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي ستضم المستشعر Sony IMX689 البالغ دقته 48 ميغابكسل، فالهاتف Oppo Find X2 سيضم كذلك المستشعر Sony IMX708 في الكاميرا الواسعة الزاوية، ومستشعر بدقة 13 ميغابكسل في الكاميرا المقربة علمًا أن هذه الأخيرة ستوفر تقريبًا بصريًا هجينًا قدره ×5.وفي حالة إذا كانت الشائعات التي وردتنا في الفترة الماضية صحيحة، فمن المتوقع أن يضم الهاتف Oppo Find X2 كذلك بطارية تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50W.