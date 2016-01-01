كشف موقع Tech Times أن سلسلة هواتف أيفون 12 التى ستصدر قريبا ستكون بكفاءة أجهزة لابتوب MacBook Pro، وذلك وفقا لخبراء تقنيين.
وهواتف آيفون القادمة تتميز باحتوائها على بعض الإمكانات الهائلة، ومنها أن الكاميرا ستكون بتقنية 3D أو الأبعاد الثلاثية، كما ستحتوى على ذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 6 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجه.
وامتلكت سلسلة هواتف أيفون 11 للعام الماضى بعضا من هذه الخصائص، ولكن الطفرة التى ستكون في هواتف أيفون للعام الحالى هى أنها ستكون بكفاءة أجهزة اللابتوب مثل MacBook Pro وكذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية حيث ستكون ملائمة للعاميلن في مجالي الأعمال والتصميم، بالإضافة إلى تمتعها بتصميمات أنيقة.
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التعليقات على هواتف آيفون 12 تتمتع بكفاءة أجهزة اللابتوب والكمبيوتر.. تعرف على المواصفات
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