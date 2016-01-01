

هواتف آيفون 12 تتمتع بكفاءة أجهزة اللابتوب والكمبيوتر.. تعرف على المواصفات هواتف آيفون 12 تتمتع بكفاءة أجهزة اللابتوب والكمبيوتر.. تعرف على المواصفات

كشف موقع Tech Times أن سلسلة هواتف أيفون 12 التى ستصدر قريبا ستكون بكفاءة أجهزة لابتوب MacBook Pro، وذلك وفقا لخبراء تقنيين.



وهواتف آيفون القادمة تتميز باحتوائها على بعض الإمكانات الهائلة، ومنها أن الكاميرا ستكون بتقنية 3D أو الأبعاد الثلاثية، كما ستحتوى على ذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 6 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجه.



وامتلكت سلسلة هواتف أيفون 11 للعام الماضى بعضا من هذه الخصائص، ولكن الطفرة التى ستكون في هواتف أيفون للعام الحالى هى أنها ستكون بكفاءة أجهزة اللابتوب مثل MacBook Pro وكذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية حيث ستكون ملائمة للعاميلن في مجالي الأعمال والتصميم، بالإضافة إلى تمتعها بتصميمات أنيقة.

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وستأتى الهواتف القادمة بجيل جديد من المعالجات من نوع بيونيك A14 والذى سيكون مختلفا تماما عن معالجات بيونيك A12 و A13 مما سيجعل كفاءة المعالج أشبه بأجهزة الكمبيوتر الشخصية.وفي وقت سابق كشفت مجلة فوربس أن هاتف آيفون 12 سيتمتع بعوامل أمان تقنية التعرف على الوجه أو Face ID و كذلك تقنية قارئ البصمة أو Touch ID، وهذا ما سيجعل هاتف آيفون 12 أكثر هاتف آيفون أمانا.واعتقد عدد من الباحثين أن تقنيات قارئ البصمة الموجودة فى الهواتف الحديثة وكذلك تقنيات التعرف على الوجه غير كافية بالنسبة لمتطلبات الخصوصية وعوامل الأمان، وقامت آبل بإجراء أبحاث لضمان التأكد من دقة هذه العوامل في تأمين خصوصية المستخدمين.