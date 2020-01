18 تطبيق و 17 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد 18 تطبيق و 17 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 18 تطبيق و 17 لعبة على متجر جوجل بلاي ):



التطبيقات:

Nature Sound Simulator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

LED Scroll Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

Little Magnet BT Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

Spacewatch – A Solar System Explorer : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

Fake GPS Location PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.

Your Voice Calculator Pro ( Christmas Sale 🎄) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

secret letter pro – (Ad-free) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Boundo: System Tool Set : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Star Rover – Stargazing Guide : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Augustro Music Player : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

Cleaner by Augustro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

RAM & Game Booster by Augustro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

Launcher XP – Android Launcher : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

Pocket PC : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.

Rapid Launcher XP : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

Planets Live Wallpaper Plus : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Earth 3D Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.



الألعاب:

Project Alnilam : السعر الحقيقي 1.30$، مجاني لمدة 2 يوم.

ToaZZle : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Jumpies 3 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Stone Of Souls : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Frontier Wars: Defense Heroes – Tactical TD Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

IQ Test – Premium IQ Test : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Riddle Me 2019 – A Riddles game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Cannon Master VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Cytus II : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Mystic Guardian VIP : Old School Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

Sword Knights : Idle RPG (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Superhero War Premium: Robot Fight – Action RPG : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Cartoon Dungeon VIP : Age of cartoon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Hunter Rush – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Stories: Escape from Paradise : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.