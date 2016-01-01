كشف ترخيص حصلت عليه شركة سامسونج "Samsung"، أمس، من تايلاند عن الاسم الرسمي للجيل القادم من هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S المنتظر إطلاقها خلال الأيام القادمة، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.
وأكد الترخيص الذي حصلت عليه سامسونج من منظمة NBTC التايلندية، أنها ستطلق اسم "جالاكسي إس20" على سلسلة هواتفها المرتقبة، حيث تم اعتماد اثنين من الهواتف والتى تحمل الرموز SM-G980F/DS، و SM-G985F/DS، وهما: "Galaxy S20" و"Galaxy S20 +".
وتتوافق رموز الطرازات الجديدة مع الهواتف الرائدة السابقة من سامسونج، إذ عادة ما يتم استخدم الحرف F في نهاية الاسم الرمزي للأجهزة الموجهة للأسواق العالمية والغير مؤمنة، ويشير الحرفان DS إلى دعم شريحتي اتصال SIM، ولكن لا تأتي جميع الهواتف مع إمكانية استضافة بطاقتين في وقت واحد.
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التعليقات على ما هو اسم هواتف سامسونج المنتظرة؟.. S11 أم S20
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