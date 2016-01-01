

أبل تتحدى الاتحاد الأوروبي.. وتلجأ للقضاء في الشاحن الموحد أبل تتحدى الاتحاد الأوروبي.. وتلجأ للقضاء في الشاحن الموحد

رفضت شركة أبل Apple اقتراح المشرعون في الاتحاد الأوروبي بتبني شركات التكنولوجيا فكرة الشاحن الموحد، لجميع الهواتف الذكية.







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وفي حالة تمرير القانون؛ فهذا يعني أن Apple قد تضطر إلى التبديل إلى شاحن منفذ USB-C لهواتف iPhone الخاصة بها وهو الشاحن المستخدم في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.وفقًُا لموقع ميرور البريطاني؛ فإن شركة أبل كشفت عن أنها تقاتل من جديد؛ وتقدم دعوى ضد فرض شاحن موحد للهواتف الذكية في جميع أنحاء أوروبا.قالت أبل: "تمثل Apple الابتكار وتهتم بشدة بتجربة العملاء، نعتقد أن التنظيم الذي يفرض التوافق بين نوع الموصل المدمج في جميع الهواتف الذكية يخنق الابتكار بدلاً من تشجيعه، وسيضرالمستهلكين في أوروبا والاقتصاد ككل".أوضحت Apple أن التشريع سيكون له تأثير سلبي مباشر من خلال تعطيل مئات الملايين من الأجهزة النشطة والملحقات المستخدمة من قبل العملاء الأوروبيين وحتى المزيد من عملاء Apple في جميع أنحاء العالم ، مما يخلق حجمًا غير مسبوق من النفايات الإلكترونية ويزعج المستخدمين إلى حد كبير.أضافت أن الصناعة تتجه بالفعل نحو استخدام USB Type-C من خلال الموصلات، وهذا النهج هو أكثر بأسعار معقولة ومريحة للمستهلكين، يتيح شحن لمجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية المحمولة، ويشجع الناس على إعادة استخدام شاحنهم ويسمح للابتكار.أشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأوروبي فرض شاحن مشترك في جميع أنحاء أوروبا، وأخرها كان في عام 2009 ، حيث نظر في فرض موصل USB Micro-B قياسي.واختتمت Apple قائة: "نأمل أن تستمر اللجنة في البحث عن حل لا يقيد قدرة الصناعة على الابتكار وتقديم تكنولوجيا جديدة ومثيرة للعملاء".أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لتقليل النفايات الإلكترونية وجعل حياة المستهلكين أسهل، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي إجراءات ملزمة لأجهزة الشحن لتناسب جميع الهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة الأخرى.أضاف أنه يجب أن يتلاءم الشاحن المشترك مع جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وقارئات الكتب الإلكترونية والأجهزة المحمولة الأخرى، وفقًا للتقديرات فإن أجهزة الشحن القديمة تولد أكثر من 51000 طن من النفايات الإلكترونية سنويًا.تتميز أجهزة iPhone من Apple بموصل Lightning منذ عام 2012، ومنذ ذلك الحين تم شحن أكثر من مليار جهاز مع هذا الموصل، إلى جانب مجموعة كبيرة من ملحقات Lightning.