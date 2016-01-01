الهاتف Galaxy S20 Ultra سيضم إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

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الهاتف Galaxy S20 Ultra سيضم إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

إستخدمت شركة سامسونج إطارات مصنوعة من الألومنيوم في الأجيال الخمسة الأخيرة من هواتفها الذكية الرائدة. الآن، أصبحت الجماهير على إستعداد لمفاجأة لأنه وردتنا الآن إشاعة جديدة مفادها أن الهاتف Galaxy S20 Ultra سيضم إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. تم الكشف عن هذه المعلومة من قبل نفس الشخص الذي كان وراء تسريب أولى الصور الواقعية لهاتف سامسونج الرائد المقبل.

حاليًا، تستخدم شركة آبل لوحدها الفولاذ المقاوم للصدأ في الهيكل. تضم الأجيال الثلاثة الأخيرة من هواتف iPhone إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو الإطار الذي يُقاوم الخدوش أكثر مُقارنة مع الألومنيوم كما أنها يوفر صلابة ومتانة أفضل للهاتف الذكي.

من ناحية أخرى، يُعتبر الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر كثافة، مما قد يمثل مشكلة لبعض المستخدمين، نظرًا لأن Galaxy S20 Ultra سيكون على الأرجح هاتفًا ضخمًا. من المؤكد أن الوزن سيكون في حدود 200 جرام، وهذا قد يكون مصدر إزعاج إعتمادًا على كيفية حمل هاتفك الذكي.

المصدر: موقع الكترونى

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