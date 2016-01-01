

هواتف أخلاقية.. روسيا تفرضها قريبًا هواتف أخلاقية.. روسيا تفرضها قريبًا

إذا كنت مسافرًا إلى روسيا أو تعيش هناك؛ فستجد نفسك تحمل هاتفًا مثبت عليه تطبيقات تعزز القيم الروسية؛ بموجب قانون وقعه الرئيس فلاديمير بوتين يشترط تثبيت هذه التطبيقات على جميع الهواتف والأجهزة الذكية التي تباع في البلاد.







سيفرض القرار الذي وقع العام الماضي تثبيت تطبيقات سليمة أخلاقيًا، وتتبنى القيم الروسية

قد يعجبك أيضا... loading...

التقليدية، كما صاغت الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار مبادئ توجيهية من شأنها تحديد أنواع البرامج الإلزامية.قالت وكالة رويترز إن مشروع القرار الحكومي نص على أن هذه التطبيقات ستساعد في تشكيل أولوية القيم الأخلاقية والروحية الروسية التقليدية، ويجب أن تكون آمنة وشعبية.يتمنى مؤيدو القرار الجديد في أن يقدم المساعدة إلى شركات تقنية المعلومات الروسية في التنافس مع المنافسين، لكن تجار التجزئة للإلكترونيات الروس عارضوه وقالوا إنه أقر بدون الرجوع لهم.كانت روسيا قد فرضت قوانين صارمة جدًا على الإنترنت في السنوات الأخيرة؛ وذلك يتطلب من محركات البحث، حذف بعض نتائج البحث، ومن خدمات التراسل مشاركة مفاتيح التشفير مع خدمات الشبكات الاجتماعية والأمن.