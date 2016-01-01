

شاهد.. التصميم النهائى لـ Galaxy S20.. سامسونج تقتبس من آبل مرة أخرى شاهد.. التصميم النهائى لـ Galaxy S20.. سامسونج تقتبس من آبل مرة أخرى

يبدو أن مسلسل الإقتباس بين سامسونج الكورية الجنوبية وآبل الأمريكية لن يتوقف، بعدما كشفت صورة مسربة عن الشكل النهائى لهاتف Galaxy S20 المنتظر طرحه قريبًا.



بحسب فون آرينا آرينا التقنى، جاء التصميم النهائى للكاميرا الأساسية للهاتف مشابه تمامًا لنفس فكرة كاميرا هاتف iphone 11 Pro، ولكى يظهر الأمر مختلفًا وضع الصانع الكورى كاميرا رابعة وبجوارها إمكانية الزوم لأكثر من 100 مرة.



وهى ليست المرة الأولى التى تقتبس فيها سامسونج من آبل، حيث قامت بنفس الحركة منذ سنوات عدة بتقليد نفس فكرة الزر الرئيسى، ودفعت غرامة كبيرة جراء ذلك.

يذكر أن سامسونج ستقيم حدثها في 11 فبراير، إلا أن تقريرًا حديثًا كشف أن الشركة ستعجل في إقامة الحدث ليكون قبل هذا التاريخ بأسبوع، والذى سيعقد في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وسيحتوى الهاتف على كاميرا أساسية بـ 108 ميجا بيكسل، وستتمتع شاشة الهاتف بتقنية AMOLED التى تقدم نقاء ودقة كبيرين للشاشة، بالإضافة إلى أعلى معدل عرض للشاشة بمقدار 120 هرتز، مما سيجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة، حيث أن الفارق سيكون كبير مقارنة بالمعدل العادي للهواتف التي تعمل ب 60 هرتز مع بطارية عملاقة ستبلغ سعتها 4500 ميللى أمبير بالإضافة إلى وجود قارئ بصمة أكثر سهولة وسرعة.



