يبدو أن مسلسل الإقتباس بين سامسونج الكورية الجنوبية وآبل الأمريكية لن يتوقف، بعدما كشفت صورة مسربة عن الشكل النهائى لهاتف Galaxy S20 المنتظر طرحه قريبًا.
بحسب فون آرينا آرينا التقنى، جاء التصميم النهائى للكاميرا الأساسية للهاتف مشابه تمامًا لنفس فكرة كاميرا هاتف iphone 11 Pro، ولكى يظهر الأمر مختلفًا وضع الصانع الكورى كاميرا رابعة وبجوارها إمكانية الزوم لأكثر من 100 مرة.
وهى ليست المرة الأولى التى تقتبس فيها سامسونج من آبل، حيث قامت بنفس الحركة منذ سنوات عدة بتقليد نفس فكرة الزر الرئيسى، ودفعت غرامة كبيرة جراء ذلك.
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التعليقات على شاهد.. التصميم النهائى لـ Galaxy S20.. سامسونج تقتبس من آبل مرة أخرى
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