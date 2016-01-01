

الهاتف الرائد المقبل لشركة Realme يحطم الرقم القياسي لمنصة إختبارات الأداء AnTuTu الهاتف الرائد المقبل لشركة Realme يحطم الرقم القياسي لمنصة إختبارات الأداء AnTuTu

من المتوقع أن تقوم شركة Realme بإطلاق هاتف ذكي جديد مزود بالمعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، والآن تم رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء AnTuTu. تمكن هذا الهاتف الغامض والذي يحمل الإسم الرمزي Realme RX2071 من تحقيق 574985 نقطة على المنصة المذكورة آنفًا، وهي أعلى نتيجة يحققها هاتف ذكي على هذه المنصة.



يمكن أن يصل هذا الهاتف إلى السوق تحت إسم Realme X50 Pro ليكون بذلك الخليفة المباشر للهاتف Realme X50 5G الحالي والمُزود بالمعالج Snapdragon 765G.



عادة ما تكون هناك تفاصيل حول الأجهزة التي يتم إختبارها على منصة AnTuTu، ولكن ليس لدينا أي شيء في هذه الحالة. ومع ذلك، فإن النتيجة في حد ذاتها مثيرة للإعجاب للغاية مقارنة بالهاتف Realme X2 Pro الذي حقق 457653 نقطة على منصة AnTuTu 8، وهذا ما يمثل نموًا بنسبة 20 في المئة في إجمالي الأداء.

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وفقًا لهذا المسرب الموثوق من الصين، فإن هاتف Realme الجديد الذي يعمل بالمعالج Snapdragon 865 سيحتوي على كاميرا أمامية واحدة سيتم تضمينها في ثقب على مستوى الشاشة.