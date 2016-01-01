أحدث هاتف ذكي يتم إختباره من قبل فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية هو Xperia 5 من شركة Sony. تم الإعلان عن هذا الهاتف في شهر سبتمبر من العام الماضي بمعرض IFA 2019، وهو عبارة عن هاتف من الفئة المتوسطة يضم ثلاث كاميرات في الخلف، وكلها مُزودة بمستشعرات بدقة 12 ميغابكسل. تم إطلاق الهاتف Xperia 5 بعد أشهر قليلة من إطلاق الهاتف Xperia 1 الرائد. وعلى الرغم من أنه يضم مواصفات تقنية متوسطة إلى أنه تم تزويد Xperia 5 بنفس الكاميرات المستخدمة في الهاتف Xperia 1.
رغم وجود تحسينات مقارنة مع كاميرات Xperia 1، إلا أن فريق DxOMark لم يُعجب بأداء الهاتف Xperia 5. لقد حصل هذا الهاتف على نتيجة إجمالية قدرها 95 نقطة بحيث حصل على 101 نقطة في إختبار إلتقاط الصور و83 نقطة في إختبار إلتقاط مقاطع الفيديوهات. يُشار إلى أن هناك تحسينات طفيفة في الجانب المتعلق بإلتقاط الصور، وخصوصًا في الجانب المتعلق بالتعرض واللقطات الواسعة الزاوية مع إنخفاضات طفيفة في الألوان، والتركيز التلقائي والتقريب. يصف فريق DxOMark هذه الإختلافات بالهامشية مشيرًا إلى أن كلا الجهازين قابلين للمقارنة في جودة الصور.
0
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فريق DxOMark يُعطي للهاتف Xperia 5 نفس تقييم Galaxy Note 8 و iPhone 8 Plus
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق