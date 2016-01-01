مستخدمي واتساب على أندرويد يمكنهم الآن تجربة الوضع المظلم

في أحدث إصدار تجريبي له، تطبيق واتساب يأتي أخيرًا بالوضع المظلم لجميع مستخدمي نظام تشغيل أندرويد.
في محطات سابقة، علمنا أن واتساب تعمل على السمة المظلمة في تطبيقها، وقد رأينا عدّة نسخ تجريبية محدودة للغاية وفّرت هذا الدعم، بالتالي، عدد قليل من مستخدمي نظام تشغيل أندرويد قد استطاعوا الاستفادة من هذه السمة وتطبيقها على واتساب. الآن هناك نسخة تجريبية أخرى للتطبيق تحمل رقم إصدار WhatsApp 2.20.13، والأخبار الرائعة فيها، أن الوضع المظلم أصبح مُمكّن لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي.
من ناحيته أيضًا، قد تحصل الإصدارات السابقة للتطبيق على هذا الدعم، ولكن عادةً تعتمد واتساب في تمكين مميزاتها الأخيرة على أحدث الإصدارات، فضلًا عن تضمين هذه الإصدارات على إصلاحات وتحسينات شاملة ومهمة بنفس الوقت.
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