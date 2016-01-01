

Huawei تعتزم إطلاق هاتف ذكي يدعم شبكات 5G مقابل 150$ فقط بحلول نهاية هذا العام Huawei تعتزم إطلاق هاتف ذكي يدعم شبكات 5G مقابل 150$ فقط بحلول نهاية هذا العام

وفقا لتقارير جديدة ظهرت اليوم على شبكة الإنترنت، فيبدو أن شركة Huawei تعتزم إطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G مقابل ما يُعادل 150 دولار أمريكي فقط بحلول نهاية هذا العام، أو بحلول مطلع العام المقبل.



في الوقت الراهن، يُكلف هاتف 5G الأرخص في السوق حاليًا ما يُعادل 290 دولار أمريكي، ولكن معظم هواتف 5G المتاحة في السوق اليوم تُكلف حوالي 430 دولار أمريكي أو أكثر، وبالتالي فهاتف Huawei القادم والذي سيُكلف حوالي 150 دولار أمريكي سيُمكن الكثير من الأشخاص من تجربة شبكات الجيل الخامس 5G.



يجب أن يسمح المعالج MediaTek Dimensity 1000L الأحدث من شركة MediaTek والمعالج Snapdragon 765G الأحدث من شركة كوالكوم بدعم تكنولوجيا 5G في عدد من الهواتف المتوسطة. حتى الآن، كانت تكنولوجيا 5G مُتاحة حصريًا للهواتف الذكية الراقية.

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ستكون كل من Huawei و Samsung وراء معظم هواتف 5G التي سيتم بيعها في العام 2020، وستنضم إليهم شركة آبل في وقت لاحق. في العام 2019، قيل أن شركة سامسونج شحنت 6.7 هاتف 5G، بينما قامت شركة Huawei بشحن 6.9 هاتف 5G.