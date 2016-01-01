Huawei تعتزم إطلاق هاتف ذكي يدعم شبكات 5G مقابل 150$ فقط بحلول نهاية هذا العام

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › Huawei تعتزم إطلاق هاتف ذكي يدعم شبكات 5G مقابل 150$ فقط بحلول نهاية هذا العام

صورة الخبر: Huawei تعتزم إطلاق هاتف ذكي يدعم شبكات 5G مقابل 150$ فقط بحلول نهاية هذا العام
Huawei تعتزم إطلاق هاتف ذكي يدعم شبكات 5G مقابل 150$ فقط بحلول نهاية هذا العام

وفقا لتقارير جديدة ظهرت اليوم على شبكة الإنترنت، فيبدو أن شركة Huawei تعتزم إطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G مقابل ما يُعادل 150 دولار أمريكي فقط بحلول نهاية هذا العام، أو بحلول مطلع العام المقبل.

في الوقت الراهن، يُكلف هاتف 5G الأرخص في السوق حاليًا ما يُعادل 290 دولار أمريكي، ولكن معظم هواتف 5G المتاحة في السوق اليوم تُكلف حوالي 430 دولار أمريكي أو أكثر، وبالتالي فهاتف Huawei القادم والذي سيُكلف حوالي 150 دولار أمريكي سيُمكن الكثير من الأشخاص من تجربة شبكات الجيل الخامس 5G.

يجب أن يسمح المعالج MediaTek Dimensity 1000L الأحدث من شركة MediaTek والمعالج Snapdragon 765G الأحدث من شركة كوالكوم بدعم تكنولوجيا 5G في عدد من الهواتف المتوسطة. حتى الآن، كانت تكنولوجيا 5G مُتاحة حصريًا للهواتف الذكية الراقية.

ستكون كل من Huawei و Samsung وراء معظم هواتف 5G التي سيتم بيعها في العام 2020، وستنضم إليهم شركة آبل في وقت لاحق. في العام 2019، قيل أن شركة سامسونج شحنت 6.7 هاتف 5G، بينما قامت شركة Huawei بشحن 6.9 هاتف 5G.

المصدر: موقع الكترونى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Huawei تعتزم إطلاق هاتف ذكي يدعم شبكات 5G مقابل 150$ فقط بحلول نهاية هذا العام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52142

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager