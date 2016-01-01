يبدو أن علامة هواوى الصينية قد أعلنت التحدى الحقيقى منذ أزمتها مع الحكومة الأمريكية فى مايو الماضى، حيث أفادت مصادر من داخل الشركة أنها تنوى طرح هاتف ذكى بتقنية الجيل الخامس 5G فى 2021 مقابل 150 دولار أمريكى، ما يعادل 2300 جنيهًا مصريًا فقط.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيأتى الهاتف بنوعين من المعالجات هما MediaTek 1000L و Qualcomm Snapdradon 765G، بالإضافة لشريحة الإتصال للجيل الخامس.
ويصنف الهاتف ضمة فئة الهواتف المتوسطة، وهى رؤية هواوى للسيطرة على الفئات المتوسطة الإقتصادية، والتى جعلتها تحقق مبيعات منها بلغت 6.9 مليون هاتف فى العام الماضى، بينما حققت غريمتها الكورية الجنوبية سامسونج مبيعات بمعدل 6.7 مليون هاتف.
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التعليقات على Huawei تعلن التحدي.. تطرح هاتف 5G في 2021 بـ 2300 جنيه فقط
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