

أفضل هواتف ذكية في البطارية لـ 2020.. تعرف على مواصفاتها وأسعارها أفضل هواتف ذكية في البطارية لـ 2020.. تعرف على مواصفاتها وأسعارها

مع اقتراب حلول شهر فبراير الذى يتضمن واحد من أهم الأحداث العالمية للهواتف الذكية وهو مؤتمر برشولنة العالمى، ظهرت العديد من الهواتف منذ 2019 حتى الآن، والتى نستعرض الأفضل مها من حيث البطارية.



وبحسب موقع techadvisor، نستعرض قائمة بأفضل هواتف ذكية من حيث البطارية فى 2020، وجاء فى الترتيب الأول متفوقًا هاتف Moto G7 Power، بينما فى المركز الثانى Xiaomi Mi Note 10.



وجاءت القائمة كالتالي:

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أولا: Moto G7 Power - بطارية 5000 ميللى أمبير- يأتي Moto G7 Power بشاشة كبيرة قياس 6.2 بوصة من نوع IPS LCD، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 3، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة.- زودت Moto G7 Power بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 632 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.- يحتوي Moto G7 Power على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز.- يحتوى Moto G7 Power على بطارية عملاقة بسعة 5000 ميللي أمبير، مع ميزة الشحن السريع بقوة 15 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0.- يأتي Moto G7 Power مقابل 177 دولارا أمريكيا، ما يعادل 2900 جنيه مصري.ثانيا: Xiaomi Mi Note 10 - بطارية 5260 ميللى أمبير- يأتي Mi Note 10 بشاشة كبيرة قياس 6.47 بوصة من نوع "super amoled" بتقنية عرض Full HD+، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.- زودت شاومى Mi Note 10 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 730G من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.- يحتوي Mi Note 10 على كاميرا خلفية خماسية بدقة 108 و12 و5 و20 و2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة أسفل الشاشة نفسها.- ويتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 5230 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة بقوة 30 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0.- يأتي Mi Note 10 بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأخضر، مقابل 550 يورو يعادل 9800 جنيه مصري.ثالثا: Oppo A9 2020 - بطارية 5000 ميللى أمبير- يأتى A9 بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.5 بوصة بدقة IPS LCD بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.- يمتلك A9 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM665 Snapdragon 665، ثماني النواة بقوة 2 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Mali-G72 MP3، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعتى 4 و 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.- ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا رباعية أساسية، بدقة 48 و 8 و 2 و2 ميجابيكسل وأخرى 2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.- يعمل A9 بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB 2، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير، مقابل سعر 4500 جنيه مصري، ويمكن الحصول عليه فى 3 ألوان، الأخضر، الأبيض، والوردي.رابعا: Oppo Reno 10x Zoom - بطارية 4065 ميللى أمبير- يحتوى على شاشة قياس 6.6 بوصة من نوع AMOLED، وهو مجهز بكاميرا بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.- يأتي مع بطارية سعة 4065 ميللى أمبير، ومعالج من نوع Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 بقوة 2.84 جيجاهرتز، وذامرة وصول عشوائى سعات 6 و 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية، مقابل 548 دولار أمريكى، ما يعادل 8660 جنيه مصري.خامسا: Samsung Galaxy A90 5G - بطارية 4500 ميللى أمبير- يأتى Samsung Galaxy A90 5G بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة كاملة بدون أى حواف أو نوتش، قياسها 6.7 بوصة بدقة Super AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 6؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.- يمتلك Samsung Galaxy A90 5G معالجا قويا من نوع Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 ، ثمانى النواة بقوة 2.84 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Adreno 640، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعتى 6 و 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمة فى الشاشة نفسها.- ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية بدقة 48 و8 و 5 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 32 ميجابيكسل مع وجود فلاش LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية 3.5 ميلليمتر.- يعمل Samsung Galaxy A90 5G بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير.- يمكن الحصول على الهاتف بسعر 673 دولار ما يعادل 10600 جنيه مصري، فى ثلاثة ألوان هى: الأبيض والذهبى والأسود.