أحدث تصنيف.. تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية في العالم

ليس هناك مجال للشك أن قرار شراء هاتف ذكى أصبح أكثر تعقيدًا من شراء سيارة جديدة، وذلك بسبب الخيارات المتعددة المطرحة فى الأسواق، لذلك يقدم موقع cnet التقنى، قائمة بأفضل الهواتف الذكية فى فئاتها المختلفة التى تم طرحها فى 2019 وصولًا للوقت الحالى، وفيما يلى نستعرضها على النحو التالي:



1- Apple iPhone 11 للفئة المتوسطة

يأتى بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD، مع خاصية face unlock وهى التعرف على الوجه، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعات 64 و256 و512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير يأتي iphone 11 بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 12 ميجابيكسل أيضًا، وبظهر مصمم بالكامل من الزجاج، ولا يدعم قلم أبل apple pencil، وبطارية سعة 3110 ميللي أمبير، مقابل 750 دولارا أمريكيا، ما يعادل 11850 جنيهًا مصريًا.

وتم تحديث كاميرا "TrueDepth"، لتشمل كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط صور أوضح بكاميرا السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية تعطي صورًا تبدو طبيعية أكثر، وتتيح تسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطارًا في الثانية و120 إطارًا في الثانية.2- Samsung Galaxy Note 10 Plus لفئة الـ Flaghsipيأتى Galaxy Note10 Plus بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.وعلى عكس المتوقع، اختلف تصميم Galaxy Note10 Plus تمامًا عن شقيقه Note 9، من حيث اختلاف شكل الكاميرا ومكان قارئ بصمة الإصبع الذى أصبح فى الشاشة نفسها، كما تتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين.وزودت سامسونج Galaxy Note10 Plus بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.ويحتوي Galaxy Note10 Plus على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.وبالطبع يتطلب Galaxy Note10 Plus بطارية قوية، تبلغ سعتها 4300 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.ولأول مرة تقرر سامسونج الاستغناء عن منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس، واستخدام سماعات من نوع USB-C، لتواكب توجه معظم شركات العالم، بعدما بدأت أبل الأمريكية أولًا بالاستغناء عن تلك الميزة وقت إطلاق آيفون 7.وبالتأكيد سيتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.ويأتي Galaxy Note10 Plus بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والوردى واللون الجديد المتغير خاصتها، مقابل 1050 يورو، ما يعادل 18400 جنيه مصري.3- Huawei P30 Pro الأفضل فى الكاميرايأتي Huawei P30 Pro بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.47 بوصة بدقة AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، وواجهة EMUI10 الخاصة بهواوى، ومقاوم للماء والأتربة.ويمتلك Huawei P30 Pro معالجا قويا من نوع HiSilicon Kirin 980 ثمانى النواة بقوة 2.6 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Mali-G76 MP10، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات أسفل الشاشة نفسها.ويوفر الهاتف لعشاق التصوير كاميرا رباعية أساسية أسطورية، بدقة 40 ميجابيكسل وأخرى 20 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل مع كاميرا TOF 3D camera، و فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية عملاقة بسعة 4200 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، كل ذلك مقابل 9900 جنيه.4- OnePlus 7 Pro فى السعر مقابل القيمةيأتى OnePlus 7 Pro بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.67 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، مع نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 6 ضد الكسر والخدوش.ولعشاق التصوير يمتلك OnePlus 7 Pro كاميرا رباعية بدقة 48 و 16 و 8 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.ويحتوى OnePlus 7 Pro على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.84 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 و12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعتى 128 و256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.وسيدعم OnePlus 7 Pro تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع بقوة 30 وات، بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، مع قارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4000 ميللى أمبير، وميزة الشحن اللاسلكي العكسى.ويعمل OnePlus 7 Pro بنظام أندرويد 10، مع واجهة تشغيل OxygenOS 10، ويأتى بلونين فقط هما السيلفر والأزرق، مقابل سعر 490 دولارا، ما يعادل 7740 جنيها مصريا.